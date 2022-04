‘Slagveld op de transfermarkt’ voor PSV: massale uittocht dreigt

Het heeft er alle schijn van dat PSV deze zomer helemaal opnieuw aan een elftal moet bouwen. Het Eindhovens Dagblad stelt dat het 'een slagveld op de transfermarkt' wordt voor de Eindhovenaren, daar veel spelers op de nominatie staan om te vertrekken. Inclusief enkele huurlingen kan het aantal vertrekkende spelers op liefst vijftien uitkomen. Met name het middenveld lijkt flink gerenoveerd te worden, daar Joey Veerman een van de weinige spelers is waarvan zeker kan worden gesteld dat hij volgend seizoen het shirt van PSV draagt.

Mits alle plannen van PSV uit te voeren zijn, wordt het een slagveld op de transfermarkt, zo klinkt het. Zo is het goed denkbaar dat het middenveld komend seizoen uit compleet andere namen bestaat, daar Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré volop in de belangstelling staan en ook van Götze wordt verwacht dat hij toe is aan een nieuw avontuur. Richard Ledezma geniet Amerikaanse belangstelling, terwijl Marco van Ginkel zeer waarschijnlijk genoegen zal moeten nemen met een rol als invaller. Ook dit seizoen komt de aanvoerder weinig in actie, waardoor getwijfeld wordt aan zijn toekomst in Eindhoven. Veerman is in principe de enige middenvelder waarvan gesteld kan worden dat hij blijft.

Ook bij de doelmannen wordt een flinke wisseling van de wacht voorspeld. Huurling Yvon Mvogo, die onlangs terugkeerde onder de lat ten koste van Joël Drommel, keert zeer waarschijnlijk terug bij RB Leipzig. Voor Drommel gaat de club vermoedelijk op zoek naar een (tijdelijke) vervanger. Jasper Cillessen moet de beoogde nieuwe eerste doelman worden. De goalie van Valencia wordt gezien als topkandidaat om komend seizoen het doel van PSV te verdedigen, daar de club onlangs een lijntje uitlegde naar de Nederlander. De flirt van afgelopen winter met Arminia Bielefeld-doelman Stefan Ortega lijkt definitief verleden tijd.

Grootste aderlating is het aanstaande vertrek van Cody Gakpo. De captain staat in de nadrukkelijke belangstelling van Arsenal, al is het de vraag of the Gunners bereid zijn om een recordbedrag op tafel te leggen. Ook van Noni Madueke wordt niet uitgesloten dat hij vertrekt. Maxi Romero, Yorbe Vertessen en Ritsu Doan zijn geen ‘zekere’ vertrekkers, Bruma mag bij een goed bod wel vertrekken. Ook Eran Zahavi en Carlos Vinícius mogen PSV verlaten. Volgens het Eindhovens Dagblad 'gaan er geluiden' dat ook Phillipp Mwene en Phillipp Max mogen vertrekken. Tot slot zal er een vervanger moeten komen voor de langdurig geblesseerde Olivier Boscagli.