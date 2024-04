‘Speler die al 6 maanden geen wedstrijd meer speelde kan PSV verlaten’

Club Deportivo Guadalajara, beter bekend als Chivas Guadalajara, wil Richard Ledezma dolgraag huren van PSV. De 23-jarige middenvelder ligt in het Philips Stadion nog tot medio 2025 vast, maar speelde zijn laatste wedstrijd ruim zes maanden geleden. Volgens de berichtgeving uit Mexico is Chivas zelfs al in onderhandeling met PSV over de diensten van Ledezma.

De digitale krant Horizontes 365 stelt dat PSV bereid is om mee te werken aan een (tijdelijk) vertrek van Ledezma. Chivas wil de Amerikaanse controleur in principe huren, al zouden de betrokken partijen daarover nog in gesprek zijn. De Duitse website Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de overbodige Ledezma op zo’n 1 miljoen euro.

Ledezma keerde op 1 januari terug bij PSV na een uitleenbeurt aan New York City FC. Namens de vermogende club uit de Major League Soccer kwam de middenvelder tot 4 assists in 27 officiële wedstrijden. Ledezma’s laatste wedstrijd dateert alweer van 1 oktober 2023, toen New York City met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij het Inter Miami van Lionel Messi.

PSV kreeg Ledezma afgelopen winter terug met een trainingsachterstand, waardoor hij hard moest werken om weer fit te raken. Tijdens vier van de laatste vijf wedstrijden die PSV speelde zat Ledezma weer op de bank. Of trainer Peter Bosz de rechtspoot in het restant van dit seizoen nog daadwerkelijk gaat gebruiken is nu de grote vraag. Zeker als straks blijkt dat zijn toekomst niet bij PSV ligt.

Ledezma speelt sinds januari 2019 voor PSV, toen hij transfervrij overkwam vanuit de jeugdopleiding van het Amerikaanse Real Salt Lake. In Eindhoven won Ledezma tot dusver eenmaal de TOTO KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In de hoofdmacht van PSV staat Ledezma op 23 officiële duels, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 1 assist.

In dienst van Jong PSV kwam de aanvallende middenvelder vaker in actie. Ledezma speelde 47 officiële duels namens het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wist hij zeven treffers en hetzelfde aantal assists te noteren. Eind juni volgend jaar loopt Ledezma’s contract in het Philips Stadion af.

Bij Chivas kan Ledezma te maken krijgen met Fernando Gago, de wereldberoemde trainer van de club. Fernando Hierro, een ander icoon uit de clubhistorie van Real Madrid, is werkzaam als sportief directeur bij de Mexicaanse club. Chivas heeft met Érick Gutiérrez en Chicharito ook een aantal bekende spelers onder contract staan.

