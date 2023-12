Peter Bosz krijgt in januari extra middenvelder tot zijn beschikking bij PSV

Richard Ledezma keert in januari terug bij PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. De 23-jarige Amerikaan speelde sinds maart op huurbasis voor New York City FC, maar keert eind december terug naar Eindhoven. Volgens Elfrink is het de bedoeling dat Ledezma zich per 1 januari bij de selectie van Peter Bosz voegt.

Ledezma kwam in de afgelopen 9 maanden tot 1.358 speelminuten voor NYFC, verdeeld over 27 officiële optredens in de Major League Soccer, Leagues Cup en US Open Cup. Daarin wist de middenvelder vier assists af te leveren.

Elfrink weet niet of Ledezma kans maakt op speeltijd onder Bosz. “Wat de precieze status van Ledezma moet worden, is nog niet bekend. Eerder pendelde hij tussen Jong PSV en PSV, waar een échte doorbraak uitbleef.”

De rechtsbenige Ledezma speelt sinds januari 2019 voor PSV, toen hij transfervrij overkwam vanuit de jeugdopleiding van Real Salt Lake. In Eindhoven won Ledezma tot dusver eenmaal de TOTO KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In de hoofdmacht van PSV staat Ledezma op 23 officiele duels, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 1 assist.

Namens Jong PSV kwam de aanvallende middenvelder vaker in actie. Ledezma speelde 47 officiële duels namens het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wist hij zeven treffers en hetzelfde aantal assists te noteren. Transfermarkt schat Ledezma’s huidige transferwaarde in op 1 miljoen euro. In het Philips Stadion ligt de middenvelder nog tot medio 2025 vast.

Indien Ledezma daadwerkelijk deel gaat uitmaken van de selectie van PSV, wordt hij lid van een ware Amerikaanse enclave. Met Sergiño Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi hebben de Eindhovenaren liefst drie gewaardeerde internationals van Team USA binnen de selectie. Ledezma zelf speelde tot dusver slechts één interland voor de Verenigde Staten.

Transferplannen Stewart

Volgens Elfrink verwacht technisch directeur Earnest Stewart geen drukke transferperiode deze winter. “PSV heeft geen zware transferplannen voor de winter, zo bleek afgelopen week al. Technisch directeur Earnest Stewart werkt niet mee aan een verkoop van kernspelers en is ook voorzichtig bij het doen van inkomende transfers, omdat de groepsdynamiek bij PSV nu leidt tot goede resultaten.”

