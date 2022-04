Buitenlandse transfer lonkt voor Érick Gutiérrez na concrete belangstelling

Donderdag, 21 april 2022 om 08:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:45

Erick Gutiérrez kan rekenen op de nodige interesse. De 26-jarige middenvelder van PSV veroverde in november een basisplaats onder Roger Schmidt en verdween sindsdien niet meer uit het elftal. Dankzij zijn goede spel kan de Mexicaan nu rekenen op interesse van onder meer Benfica, Fulham en Espanyol.

De buitenlandse interesse in Gutiérrez wordt genoemd door Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De middenvelder beschikt bij PSV nog over een contract tot medio 2023. Een langer verblijf in Eindhoven blijft een optie, maar PSV heeft Gutiérrez nog geen nieuwe contractaanbieding gedaan en ook is het nog onduidelijk of hij komend seizoen in de plannen van de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij past.

Mocht Gutiérrez besluiten toe te zijn aan een nieuw avontuur dan lonkt mogelijk een overstap naar Benfica, de club waar Schmidt komend seizoen de scepter lijkt te gaan zwaaien. Met Fulham, dat zich eerder deze week verzekerde van promotie naar de Premier League, Espanyol en interesse uit de Bundesliga heeft Gutiérrez over interesse in ieder geval niet te klagen. Gutiérrez maakte in 2018 voor ruim acht miljoen euro de overstap van Pachuca naar PSV. Bij de Eindhovenaren kwam hij sindsdien tot 92 officiële duels, waarin hij goed was voor 6 goals en 8 assists.