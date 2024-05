Real Madrid is al bezig met seizoen 2025/26 en richt pijlen op twee toptargets

Real Madrid is al concreet bezig met de transferzomer van 2025. Volgens Marca plant de Koninklijke ver vooruit als het om selectiebeleid gaat en zou de club alvast twee targets voor die transferwindow hebben geïdentificeerd: Florian Wirtz en Franco Mastantuono.

Binnen Real Madrid wordt Wirtz gezien als de 'nummer één prioriteit'. De kersvers landskampioen van Spanje is reeds begonnen aan het realiseren van de transfer van de Duitser, die dus vanaf het seizoen 2025/26 het wit van Real Madrid moet dragen.

Vooralsnog heeft de 21-jarige Wirtz een contract tot medio 2027 bij Bayer Leverkusen, waar hij dit seizoen is uitgegroeid tot absolute sterkhouder. Met achttien goals en negentien assists had de creatieveling een aanzienlijk aandeel in het winnen van de landstitel en het behalen van de finales van de DFB-Pokal en de Europa League.

De zestienjarige Mastantuono is in Europa een minder bekende naam. De Argentijnse belofte is bezig aan zijn debuutseizoen bij River Plate en laat als piepjonge speler al een grote indruk achter.

Mastantuono speelde ondanks zijn leeftijd al twaalf wedstrijden in de hoofdmacht van de Argentijnse grootmacht. De aanvallende middenvelder heeft in zijn thuisland nog een contract tot het einde van 2026.

Mocht Real Madrid daadwerkelijk het talentvolle tweetal aan middenvelders willen inlijven, zal de club vermoedelijk financieel ver moeten gaan. Wirtz kan ook op belangstelling van Bayern München rekenen en dus zal Leverkusen de prijs kunnen opdrijven.

Voor Mastantuono geldt dat vrijwel de gehele Europese top achter hem aanzit - dat is althans de lezing van transfermarktexpert Fabrizio Romano - en dus zal ook deze middenvelder niet goedkoop zijn.

