NEC neemt afscheid van kind van de club dat alle wedstrijden speelde in 2024

NEC gaat de optie in het contract van Sylla Sow niet lichten, zo maakt de club bekend. De in Nijmegen geboren aanvaller kwam afgelopen winter over van Go Ahead Eagles en tekende voor een half jaar. De optie om het contract met een jaar te verlengen is niet gelicht.

De terugkeer van Sow werd afgelopen januari met gejuich ontvangen in Nijmegen, daar de aanvaller een kind van de club is. Hij werd niet alleen geboren in de stad aan de Waal, maar speelde er ook in de jeugdopleiding.

"Ik ben heel trots om Nijmegenaar te zijn en in De Goffert te spelen", zei Sow een half jaar geleden tijdens zijn presentatie. "Ik ben supporter, dat zal altijd zo blijven. Ik kom hier uit de stad, ben ballenjongen geweest en heb zelf in de jeugd hier gespeeld."

Opvallend genoeg kwam Sow in alle wedstrijden in actie namens NEC sinds hij overkwam van Go Ahead. Het kwam hem in totaal op zeventien wedstrijden te staan in alle competities (2 goals, 2 assists). Zondag kan daar nummer achttien bijkomen tegen Almere City.

Technisch directeur Carlos Aalbers licht toe waarom de club niet doorgaat met Sow. “Sylla heeft ons uitstekend geholpen in de doelstelling die we afgelopen januari voor de korte termijn hadden opgesteld", laat hij weten op de clubsite.

"Voor de lange termijn zoeken we echter een ander profiel voor onze spitspositie. Het is mooi dat we elkaar hebben kunnen helpen en wensen Sylla veel succes in de toekomst!"

Afscheid

NEC maakte vorige week bekend dat het op een later moment afscheid neemt van de vertrekkende spelers. De Nijmegenaren deden dit voorheen na de laatste competitiewedstrijd, maar zien daar nu vanaf.

NEC is als nummer zes of zeven al verzekerd van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, waardoor het seizoen na zondag nog niet ten einde is. De club communiceert op een later tijdstip wanneer afscheid zal worden genomen van de vertrekkende spelers.

