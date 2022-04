Debuut in de bekerfinale lonkt voor Mohamed Ihattaren

Zaterdag, 16 april 2022 om 15:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:15

Het lijkt erop dat Mohamed Ihattaren onderdeel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Ajax voor de bekerfinale tegen PSV. De aanvaller annex middenvelder is buiten de groep gelaten voor het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax tegen FC Volendam, waardoor de kans groot is dat Erik ten Hag hem meeneemt naar De Kuip voor het treffen met PSV. Het zou voor Ihattaren de eerste keer zijn dat hij bij de selectie van het eerste elftal zit.

Ten Hag kreeg vrijdag tijdens het persmoment al vragen over de eventuele aanwezigheid van Ihattaren bij de wedstrijdselectie, maar ging daar niet op in. Wel liet de trainer van Ajax laat zich positief uit over de huurling van Juventus. "Hij gaat vooruit, wordt krachtiger en maakt mooie stappen. Het is natuurlijk een geweldig talent, ik hoop dat hij een vervolg gaat geven aan de stappen die hij de afgelopen periode heeft gezet. Als hij bij de selectie zit, maak ik dat eerst bij de spelers bekend", aldus Ten Hag.

Mohamed Ihattaren lijkt zich op te kunnen maken voor zijn debuut in de selectie van Ajax 1, tijdens de bekerfinale... ???#voljaj pic.twitter.com/i7KAhyW7nM — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2022

Ihattaren kwam de afgelopen drie wedstrijden in actie namens Jong Ajax. Hij maakte zijn debuut tegen NAC Breda, om vervolgens tegen TOP Oss (4-1) een wonderschone treffer en een assist voor zijn rekening te nemen. Het meespelen van Ihattaren leidde tot onvrede bij TOP Oss, die middels enkele tweets reageerden op de aanwezigheid van enkele spelers van de A-selectie. "We hebben het idee dat er vanochtend een paar spelers in de verkeerde groep zijn ingedeeld bij Ajax. Zullen Haller, Tadic en Anthony wél lekker thuis voor de kachel zitten?", aldus de Brabanders.

Mike Verweij gaf vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf al aan Ihattaren bij de wedstrijdselectie te verwachten. Een debuut tegen PSV zou uiterst pikant zijn voor Ihattaren, daar hij in augustus vorig jaar na onenigheid brak met de Eindhovenaren. "Erik ten Hag was heel erg lovend over hem", aldus de Ajax-watcher. "Ik denk dat hij bij de selectie zit. Het is een heel mooi moment om een gebaar te maken naar die jongen. Om te laten zien dat hij op de goede weg zit. Het moet een stimulans zijn. Hij moet een goede voorbereiding draaien en zorgen dat hij een onbetwiste basisspeler wordt."