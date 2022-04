Cristiano Ronaldo pakt Wayne Rooney aan met reactie op Instagram-post

Donderdag, 7 april 2022 om 09:40

Cristiano Ronaldo heeft via Instagram vilein gereageerd op uitspraken van Wayne Rooney. De oud-aanvaller - tegenwoordig manager van Derby County - was samen met Jamie Carragher aanwezig in het programma Monday Night Football van Sky Sports en liet zich kritisch uit over de terugkeer van zijn voormalig ploeggenoot bij Manchester United. Ronaldo kan zich klaarblijkelijk niet vinden in die uitspraken, getuige zijn reactie op een Instagram-post van Rooney.

‘Two Jealous’, oftewel ‘twee jaloerse personen’, laat Ronaldo weten onder een foto van Rooney, waarop hij samen met Carragher en presentator David Jones in de studio van Sky Sports te zien is. Rooney kreeg daar de vraag of hij denkt dat de terugkeer van Ronaldo voordelig heeft uitgepakt voor Manchester United. “Je moet daar eigenlijk ‘nee’ op antwoorden”, gaf Rooney te kennen. “Hij heeft gescoord, belangrijke doelpunten gemaakt in de Champions League. Hij heeft een hattrick gemaakt tegen Tottenham.”

Cristiano Ronaldo’s comment on Wayne Rooney’s Instagram after the latter suggested Manchester United should move on from Ronaldo pic.twitter.com/m7OmmDJoDA — utdreport (@utdreport) April 7, 2022

“Maar je moet naar de toekomst van de club kijken. Je hebt jonge, hongerige spelers nodig, die hun best doen om Manchester United in de komende twee of drie jaar naar een hoger niveau te tillen”, ging Rooney verder. “Cristiano wordt natuurlijk een jaartje ouder. Hij is zeker niet meer de speler die hij tien jaar geleden was. Dat gebeurt nu eenmaal, dat is voetbal. Hij is dreigend voor het doel, maar ik denk dat ze voor de rest jonge, hongerige spelers nodig hebben bij Manchester United.”

“Ik denk dat ze goede jonge spelers hebben. Jadon Sancho en Marcus (Rashford, red.) zullen volgend seizoen beter zijn. Jesse Lingard moet in mijn ogen ook spelen, hij brengt kwaliteit. Scott McTominay heeft het goed gedaan. Zij moeten het vertrouwen krijgen, laat ze geloven dat ze goede spelers zijn”, concludeert Rooney. Ronaldo was dit seizoen voorlopig in 32 wedstrijden voor Manchester United goed voor 18 doelpunten en 3 assists.