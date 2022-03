Het Nieuwsblad onthult ‘duizelingwekkend’ salaris van Overmars bij Antwerp

Woensdag, 23 maart 2022 om 08:37 • Laatste update: 09:24

Marc Overmars gaat een behoorlijk fors salaris opstrijken bij Antwerp. Het Nieuwsblad schrijft dat ‘er gefluisterd wordt’ dat Overmars bij zijn nieuwe club de bestbetaalde sportief directeur van België gaat worden. De Belgische krant meldt op basis van ‘betrouwbare Nederlandse bronnen rondom Overmars’ dat hij een bruto jaarsalaris van een miljoen euro gaat opstrijken.

Bij Ajax zou Overmars op jaarbasis een nettosalaris hebben verdiend van 400.000 euro, al kon dat bedrag door middel van bonussen nog oplopen. Overmars kreeg tevens een tekenbonus van 1,25 miljoen euro bijgeschreven toen hij in december van het vorige kalenderjaar zijn handtekening zette onder een nieuw contract bij Ajax. Dit bedrag heeft hij na zijn gedwongen vertrek vanwege grensoverschrijdend gedrag overigens weer moeten terugbetalen.

Bij Antwerp gaat Overmars een in de woorden van Het Nieuwsblad ‘duizelingwekkend bedrag’ - al kan dat niet vergeleken worden met zijn collega’s in de Jupiler Pro League, omdat deze salarissen niet openbaar zijn - opstrijken. Het is niet bekend of Overmars naast zijn bruto jaarsalaris van een miljoen euro ook nog bepaalde bonussen tegemoet kan zien. Overmars zei maandag overtuigd te zijn door Paul Gheysens, de steenrijke eigenaar van Antwerp. “Het is een club van de supporters, club van het volk, dat vond ik mooi. Om samen te bouwen naar iets moois. Daarom was ik meteen geïnteresseerd en zijn we er snel uitgekomen.”

"Ik zie de groeipotentie van de stad en de club. De voorbije vijf jaren is hier al fors gebouwd, dat zie je snel. Ik hoop er hier iets moois van te maken. Voor mij is dit een nieuwe periode en nieuw hoofdstuk en daar wil ik graag aan beginnen”, gaf Overmars te kennen. Hij wilde niet al teveel kwijt over zijn vertrek bij Ajax. “Dat hoofdstuk wil ik snel achter me laten. Dat wil ik hier doen. Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. Je moet verder. Over die zaak is niet echt gesproken. Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren.”

Het Nieuwsblad meldt dat Antwerp clausules in het contract van Overmars heeft opgenomen waardoor de samenwerking bij grensoverschrijdend gedrag per direct kan worden beëindigd. Bovendien bepaalt deze afspraak dat Overmars in een dergelijk scenario een forse schadevergoeding aan de Belgische club moet betalen. Antwerp zou met alle werknemers hebben gesproken over de komst van Overmars en hebben beloofd dat iedereen die problemen zou hebben met zijn aanstelling 'gehoord zou worden'.