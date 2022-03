Bevlieging Saka voldoende voor Arsenal in de jacht op CL-ticket

Zaterdag, 19 maart 2022 om 15:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:47

Arsenal heeft zich uitstekend gerevancheerd van de midweekse nederlaag tegen Liverpool (0-2). De ploeg van manager Mikel Arteta was zaterdagmiddag met 0-1 te sterk voor Aston Villa. Een bevlieging van Bukayo Saka was voldoende om de zege veilig te stellen. Arsenal heeft het gat met Manchester United daarmee weer vergroot naar vier punten en staat nu steviger op de vierde plek met 54 punten uit 28 wedstrijden. United speelde bovendien een wedstrijd meer.

Arteta had niet de beschikking over een volledig fitte selectie. Gabriel Martinelli ontbrak vanwege ziekte, terwijl ook doelman Aaron Ramsdale er niet bij was. Laatstgenoemde is geblesseerd en moest het duel vanaf de tribune aanschouwen. Zijn plek onder de lat werd ingenomen door Bernd Leno. Arsenal, dat volgende week met Ramsdale, Saka, Ben White en Emile Smith Rowe vier spelers afstaat aan de nationale ploeg, trof een Aston Villa dat niet in zijn beste vorm verkeert in thuiswedstrijden sinds de jaarwisseling. Slechts één van de laatste vijf thuiswedstrijden werd gewonnen door de ploeg van Steven Gerrard.

Ook ditmaal moest Villa het initiatief aan de tegenstander laten. Arsenal trok het initiatief vanaf het eerste fluitsignaal naar zich toe en dook al na drie minuten gevaarlijk op voor het doel van Emiliano Martínez. Saka werd gelanceerd op de rechterflank, waarna Martin Ödegaard de bal op een presenteerblaadje legde voor Smith Rowe. De middenvelder had het vizier niet op scherp staan en mikte rakelings over. Na tien minuten kwam de thuisploeg opnieuw goed weg, toen Ezri Konsa een voorzet van Saka bijna achter zijn eigen doelman werkte. De verdediger mocht Martínez danken dat the Gunners niet op voorsprong kwamen.

The gunners op voorsprong! ?? Bukayo Saka schiet krijgt de bal voor zijn voeten en schiet binnen, 1-0 ?? Kan Aston Villa reageren? ??#ZiggoSport #PremierLeague #AVLARS pic.twitter.com/oXjaDLwqBw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2022

De openingstreffer zou uiteindelijk na een half uur spelen toch vallen. Nadat Smith Rowe halverwege de eerste helft andermaal een kans om zeep had geholpen door Alexandre Lacazette in de weg te lopen, was Saka wel trefzeker. De buitenspeler kreeg de bal ietwat gelukkig voor de voeten en haalde doeltreffend uit van zo'n twintig meter. Martínez had geen antwoord op de ogenschijnlijk houdbare inzet en zag hoe Saka verantwoordelijk was voor de tweeduizendste goal van Arsenal in de Premier League. Alleen Liverpool (2002) en Manchester United (2176) waren vaker trefzeker.

In het tweede bedrijf viel er beduidend minder te genieten, maar veranderde het spelbeeld wel. Villa trok het balbezit naar zich toe zonder grote kansen te noteren. Saka schoot na ruim een uur spelen rakelings naast en een schot van Lacazette kon worden geblokt op de rand van de zestien. Aan de overkant raakte Ollie Watkins de paal namens Villa. In de absolute slotfase mocht de ploeg van Gerrard nog eenmaal ruiken aan de gelijkmaker. Op aangeven van John McGinn kopte de even daarvoor ingevallen Danny Ings op het dak van het doel. Het betekende voor Arsenal de zesde overwinning in de laatste zeven wedstrijden.