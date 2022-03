Driessen oordeelt na uitglijder Ajax: ‘Daarin kan het nog wel stappen maken’

Woensdag, 16 maart 2022 om 07:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:55

De Europese eliminatie van Ajax is een dag later uiteraard voer voor de Nederlandse kranten. Valentijn Driessen had gehoopt dat het elftal van trainer Erik ten Hag de ellende van de laatste weken, met de affaires rond Marc Overmars, Quincy Promes Zakaria Labyad en de veelbesproken reactie van Dusan Tadic op de Overmars-affaire, achter zich had kunnen laten tegen Benfica. Er werd zelfs al gerept over een herhaling van het successeizoen 2018/19, toen op een haar na de finale van de Champions League werd gemist. De realiteit is echter dat Ajax nu al klaar is in Europa.

"De communicatie-afdeling van Ajax maakt mooie filmpjes, maar qua crisiscommunicatie kan het beursgenoteerde voetbalbedrijf nog wel een paar stappen maken", verwijst Driessen woensdag in zijn column voor De Telegraaf naar de vele incidenten bij Ajax in de afgelopen periode. Om vervolgens de focus op het voetbaltechnische gedeelte te leggen: "Hoelang deze genadeklap gaat doorwerken, zal zondag blijken tegen Feyenoord. In De Klassieker kan Ajax het zich niet veroorloven een misstap te maken met het oog op het kampioenschap. PSV ontpopt zich namelijk als een bijzonder taaie achtervolger."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de optiek van Driessen misten de spelers van Ajax dinsdagavond in het 'alles-of-niets-duel gewoonweg de vorm van net na de jaarwisseling'. "Hiermee is nog niet alle leed geleden want zelfs als Ajax kampioen wordt en de TOTO KNVB Beker wint, betekent de uitschakeling voor financieel directeur Susan Lenderink dat zij aan het einde van het seizoen haar jaarcijfers in het rood zal moeten schrijven." Volgens het Algemeen Dagblad is de ijzersterke en foutloze reeks in de groepsfase van de Champions League niets meer waard, nu Ajax door de pijnlijke 0-1 nederlaag tegen Benfica niet langer actief zal zijn op het Europese toneel.

"De historische reeks zeges op Sporting, Besiktas en Borussia Dortmund met telkens een scorende Sébastien Haller, zijn over over een paar jaar nog slechts voetnoten", oordeelt de ochtendkrant daags na het Europese echec van Ajax. "Ook doordat Ajax zich in Lissabon met een soort kamikazevoetbal in de tweede helft al een fraaie uitgangspositie liet ontfutselen. Dat bleek tevens de opmaat voor worstelingen in de Eredivisie, waar Ajax zich in Deventer lelijk verstapte en tegen RKC Waalwijk en SC Cambuur ternauwernood nieuwe schade voorkwam." De krant ziet 'bonussen van tien miljoen, twee prachtaffiches in de eerste weken van april en nog meer naam en faam in Europa' in rook opgaan door de zeperd van dinsdagavond tegen Benfica in eigen huis.

De beste Ajacied krijgt een 8,5 ondanks grote deceptie tegen Benfica

De rapportcijfers van Voetbalzone voor Ajax in het duel met Benfica lees je hier. Lees artikel

Volgens Het Parool ging het voor Ajax 'wéér mis in een cruciale thuiswedstrijd in een Europees toernooi'. "Na Valencia, Atalanta Bergamo (Champions League), Getafe en AS Roma (Europa League) was nu Benfica leep, sterk en geduldig genoeg om de Amsterdammers eronder te houden. Een vrije trap, in de 77ste minuut, leidde de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de Champions League in." Ajax verloor ondanks de terugkeer van de driehoek Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Edson Álvarez. "Dat trio maakte indruk met een bijna vlekkeloze groepsfase van de Champions League en een prachtige serie zonder tegendoelpunten in de Eredivisie."

Volgens het NRC verliep de slotfase tegen Benfica zoals bij Ajax voor was gevreesd voorafgaand aan het returnduel in de Johan Cruijff ArenA. "Daley Blind, Noussair Mazraoui, ze blijven de bal voor het doel slingeren, maar het is alsof de verdedigers van Benfica allemaal een kop groter zijn dan de spelers van Ajax", zo wordt verwezen naar de aanvallende onmacht bij de thuisclub in de slotminuten. "Of ze ook beter waren? Daarover zal nog lang worden nagepraat. Feit is dat niet Ajax maar Benfica in de kwartfinale staat. Het minimalistische voetbal heeft gewonnen. Weer."