Boskamp is het oneens met conclusie van Ten Hag, Blind en Mazraoui

Dinsdag, 15 maart 2022 om 23:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:52

Erik ten Hag spreekt van een 'bittere' nederlaag tegen Benfica in de Champions League. De trainer van Ajax is van mening dat zijn ploeg erin slaagde om Benfica 'de wil op te leggen' en vindt de vrije trap waar de 0-1 uit voortkwam onterecht. Daley Blind en Noussair Mazraoui zijn dezelfde mening toebedeeld. Ten Hag is grotendeels tevreden over het getoonde spel, maar merkt op dat 'kleine fouten' Ajax de das om hebben gedaan in het Champions League-tweeluik.

"Het is bitter, want je bent 75 minuten lang verreweg de bovenliggende partij", luidt de conclusie van Ten Hag na afloop. "Je speelt kansen bij elkaar, je speelt goed voetbal, zowel aan de bal als defensief ben je goed aan het pressen. Je laat niets toe aan de tegenstander. Dan is het heel bitter als je niet wint." Neemt Ten Hag zijn ploeg iets kwalijk? "Kleine dingen. Kleine fouten met heel grote consequenties. Dat zie je vanavond, maar ook in Lissabon."

Ten Hag vindt dat arbiter Carlos del Cerro Grande niet had mogen fluiten voor de vermeende overtreding van Edson Álvarez op Gonçalo Ramos die een kwartier voor tijd een vrije trap opleverde waaruit het openingsdoelpunt viel. "De vrije trap vond ik zwaar. Er gebeurt denk ik niets", aldus Ten Hag, die het betreurt dat Benfica uit een standaardsituatie scoorde. "We weten dat ze er sterk in zijn. Daarna is er miscommunicatie tussen twee spelers." Hij doelt daarmee wellicht op doelman André Onana en verdediger Jurriën Timber.

Blind noemt de gegeven vrije trap 'makkelijk'. "Dan kunnen we wel naar de scheidsrechter gaan wijzen dat die hem te makkelijk geeft, maar we moeten het bij onszelf zoeken", benadrukt de linksback. Mazraoui spreekt van een 'volgens mij onterechte vrije trap'. Ook de aanvallers van Ajax valt iets kwalijk te nemen, meent Ten Hag. "Het moet meezitten, maar de laatste aanname moet ook goed zijn om te kunnen afronden. De individuele kwaliteit moet de doorslag geven. Dat was er vandaag niet."

In de studio van RTL7 reageert Jan Boskamp sceptisch op de uitspraken van Ten Hag. "Het is wel een overtreding. Hij (Álvarez, red.) moet hem (Ramos) gewoon voor zich houden. Je weet, dat zegt hij zelf ook, dat ze sterk zijn met hun lengte." Volgens Ten Hag is de nederlaag geen teken van een mindere vorm bij Ajax. "Dat kan je niet zeggen. Als je op dit niveau zo’n wedstrijd speelt waarin je de tegenstander totaal de wil oplegt, maar dan ook totaal, kun je niet zeggen dat de vorm ontbreekt. Dan ben je aan het framen en dat klopt niet."

"Dit is een goede ploeg. We weten waar ze gevaarlijk in zijn. Dat hebben wij totaal geneutraliseerd, op één moment na. Die vrije trap had niet gegeven mogen worden", aldus de trainer, die zijn ploeg nu moet voorbereiden op de wedstrijd tegen Feyenoord van zondag. "Dat is niet moeilijk. Dit was de eerste finale en er komen voor ons nog negen finales achteraan. We weten waarvoor we spelen. Als we op dit niveau kunnen spelen en leren van onze fouten, kan het een mooi slot van het seizoen worden."