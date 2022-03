Van Halst en Van Veenendaal trekken zelfde conclusie na interview Van der Sar

Dinsdag, 15 maart 2022 om 20:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:26

Edwin van der Sar heeft dinsdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en Benfica een update gegeven over de stand van zaken binnen zijn club. Deze week werd Klaas-Jan Huntelaar aangetrokken om technisch manager Gerry Hamstra en trainer Erik ten Hag te ondersteunen, een reactie op het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars. In gesprek met Ziggo Sport ging Van der Sar in op de komst van Huntelaar en het onderzoek naar voormalig Ajacied Quincy Promes.

“Door het vertrek van Marc Overmars is er een gat gevallen in het technische gedeelte", legde Van der Sar uit in gesprek met Wytse van der Goot. "We hebben Gerry Hamstra die de afgelopen anderhalf jaar bij ons werkzaam is. Hij gaat een aantal extra taken op zich nemen. Daarnaast is Klaas-Jan Huntelaar erbij gekomen eigenlijk om te ondersteunen en te zorgen dat er opvolging komt. We geven oud-spelers de kans bij Ajax. Bij mij is dat tien jaar geleden eigenlijk gebeurd en op die manier is het belangrijk dat we de volgende lichting Ajax-DNA ook in de club kunnen krijgen op allerlei niveaus. Niet alleen op kantoor, maar ook op andere plekken."

Volgens Van der Sar moet Huntelaar vooral de continuïteit voor de korte termijn borgen. “Hij moet zich eerst bewijzen, als speler moet je dat ook”, zei de algemeen directeur. “We kijken over een periode hoe dat gaat, hoe hij dat oppakt. Hij heeft er onwijs veel zin in. Hij denkt dat hij er heel veel kijk op heeft. Er komen alleen heel veel andere zaken bij kijken dan wanneer je trainer of speler bent. Bij de scouting gaat hij zaken oppakken en meelopen. Op die manier gaan we zien hoe hij zich ontwikkelt. Dat heeft hij als speler heel mooi gedaan, we gaan nu kijken hoe hij dat doet in een andere functie.”

Van der Sar gaf onlangs in gesprek met ESPN aan zich allereerst op zijn eigen organisatie te willen richten inzake de onrust rond Marc Overmars. Bij Ziggo Sport gaf hij uitleg hoe het er intern nu voor staat. “Ja, dat gaat goed. We zitten in rustiger vaarwater. Uiteindelijk gaat een onderzoeksbureau kijken naar de collega’s die te maken hebben gehad met de WhatsApp-berichten van Overmars. Daar hopen we over een aantal weken een eindrapport over te krijgen, dat is ingegeven door de RvC. De afgelopen weken zijn hectisch en zwaar geweest voor heel veel mensen, dat hoort er ook weleens bij. Het is niet alleen rozengeur en maneschijn."

Later deze maand begint ook een ander onderzoek, dat zich richt op het sport- en werkklimaat bij de club. "Als daar aanbevelingen uit voortkomen, zullen we die uiteraard opvolgen", kondigde Van der Sar aan. "De afgelopen weken zijn hectisch en zwaar geweest voor heel veel mensen. Dat hoort er ook weleens bij, het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn." Daarmee doelde hij ook op de onthullingen rondom Promes, die wordt verdacht van het neersteken van zijn neef. Destijds was hij nog actief bij Ajax. Uit gelekte telefoontaps blijkt dat Promes in gesprekken met zijn familie bevestigde dat hij zijn neef wilde doden.

"Het is verschrikkelijk waar Quincy in terecht is gekomen. Daar heb ik voor de rest weinig anders aan toe te voegen. Het ligt nu bij justitie. Ik wacht wat daar vandaan komt", reageerde Van der Sar op de vraag of hij in 2020 al sprak met Promes. Zondag meldde Studio Voetbal dat de politie in 2020, nog voor het steekincident in Abcoude, gesprekken voerde met Promes over zijn contacten in het criminele milieu. Verslaggever Jeroen Stekelenburg meldde dat Van der Sar bij een van die gesprekken aanwezig was, maar dat wilde hij dus niet bevestigen. Wel vonden er later gesprekken plaats, toen de verdenking van de steekpartij naar buiten kwam. "Erik heeft gesprekken gehad met Quincy, net als Marc en ik. Die gesprekken waren voor ons geen aanleiding om hem buiten de selectie te houden."

Uiteindelijk ging het gesprek over de wedstrijd tussen Ajax en Benfica. "Wat was hij blij dat het over voetbal kon gaan", zei presentator Bas van Veenendaal na de woorden van Van der Sar. "Op het moment dat het over de gevoelige thema's als Quincy Promes en Marc Overmars gaat, merk je dat het op eieren lopen is." Volgens studiogast Jan van Halst komt dat door het feit dat Van der Sar niet over de juiste 'communicatieve vaardigheden' beschikt. "Een algemeen directeur kan niet alles hebben. Hij heeft intern wel heel veel draagvlak. Soms formuleert hij een zin heel ongelukkig."