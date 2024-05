De Mos voorspelt het astronomische bedrag dat PSV voor Bakayoko gaat ontvangen

PSV gaat 75 miljoen euro overhouden aan de verkoop van Johan Bakayoko, zo is althans de voorspelling van Aad de Mos. De voormalig coach spreekt die verwachting zondagochtend tot grote verbazing van zijn tafelgenoten uit bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

De Mos zegt tussen neus en lippen door dat Bakayoko voor 75 miljoen zal vertrekken uit Eindhoven. “PSV heeft ook een goede scouting, Bakayoko gaat straks voor 75 miljoen weg.”

Hans Kraay junior gelooft zijn oren niet en interrumpeert de analist onmiddellijk. “Hoeveel?! Aad, wat zeg jij nou? Bakayoko gaat voor 75 miljoen weg?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Mos toont zich standvastig. “Die gaat echt voor heel veel geld weg." Kraay junior verwacht toch echt niet dat PSV zoveel geld gaat opstrijken voor zijn juweeltje.

“Volg je het internationale voetbal wel?”, vraagt De Mos vervolgens aan de analyticus. “Cubarsí voor vijfhonderd miljoen, die stopper van Barcelona. We gaan naar bedragen toe…”

De Mos doelt op Pau Cubarsí, de zeventienjarige centrumverdediger van FC Barcelona, die eerder deze week zijn contract verlengde in Catalonië. Het bedrag van vijfhonderd miljoen dat De Mos noemt is echter de afkoopclausule, die in Spanje verplicht moeten worden opgenomen in de contracten van spelers.

Maar die ontsnappingsclausules bieden verder geen enkele indicatie van wat een eventuele transfersom gaat zijn. Zo hebben Lamine Yamal en Ansu Fati ook een afkoopclausule van een miljard euro in hun contract staan.

Guido Albers, spelersmakelaar en ook aangeschoven, sluit niet uit dat Bakayoko voor het door De Mos genoemde bedrag vertrekt. “In de Premier League kan dat gewoon betaald worden. Honderd procent.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties