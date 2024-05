Albers onthult details over inhoud van contract dat Ajax aan Misehouy voorlegde

Gabriel Misehouy kreeg een heel behoorlijk contract voorgelegd bij Ajax, zo verzekert zaakwaarnemer Guido Albers zondag bij Goedemorgen Eredivisie. Het bleek niet voldoende. De aanvallende middenvelder dacht dat Albers ’onder een hoedje’ speelde met Ajax en tekende niet.

“Ik vind het gaaf om jonge spelers op te pakken, te begeleiden naar het eerste elftal, ze honderd wedstrijd laten spelen en dan pas een stap maken.” Misehouy tekende uiteindelijk niet bij Albers, maar werd door de spelersmakelaar wel ondersteund. Dat ging in het begin goed, vertelt de zaakwaarnemer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Uiteindelijk was zijn doel om in de winter met Ajax mee te gaan trainen op trainingskamp. Dat is ook nog gelukt. Toen kwam hij daarvan terug en kwam Kelvin de Lang naar me toen en zei hij: Guido, hij is aan het eind van het jaar transfervrij. Ik wil dat hij voor 15 januari gaat bijtekenen''”

“Dat heb ik toen bij hem (Misehouy, red.) neergelegd en kreeg hij een contract voorgelegd wat hem niet zinde. En toen dacht hij dat ik met Ajax onder een hoedje speelde.” Het contract dat Misehouy voorgeschoteld kreeg, was heel behoorlijk, verzekert Albers.

“Dat was het niveau Abdelhak Nouri, Donny van de Beek, Vaclav Cerny. Begin gewoon daar. Er is geen club in de wereld die je niet beter gaat belonen als je presteert.” Hans Kraay junior vraagt vervolgens aan de spelersmakelaar of het klopt dat Misehouy een tekensom van één miljoen euro eiste.

“Daar ga ik niets over zeggen. Maar hij wilde iets, wat Ajax niet wilde en daarna is hij uit de trainingen gezet en is hij overgestapt naar weer een andere zaakwaarnemer. Dit is voor dit soort spelers dood- en doodzonde”, treurt Albers. “Want dit is een hele bijzondere speler. Alleen: hij moet nog prof worden."

Eerder deze maand plaatste Misehouy, te gast bij Manchester City, een foto met Erling Haaland op zijn Instagramkanaal. Die foto is in december genomen, vertelt Albers, die alvast wat op de zaken vooruitloopt. “Dan kom je bij Lommel SK of een andere dochteronderneming van de City Group terecht, terwijl je hier bij Ajax zit.”

Kraay junior stelt vervolgens dat zijn zaakwaarnemer ‘niet goed bij zijn hoofd is’, als hij hem naar Manchester City loodst. “Nu heeft hij negen maanden niet gevoetbald.” Albers is het roerend eens met de analyticus en baalt nog steeds hoe het is afgelopen met het talent.

“Hij had hier in de ArenA gewoon kunnen spelen. Als er ooit een seizoen is geweest waarin je bij Ajax 1 de kans zou krijgen, was het dit seizoen. Want die kwaliteiten heeft hij. Ik dacht echt: deze jongen, straks 50.000 man die naar Misehouy gaan kijken: dat wordt een sensatie.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties