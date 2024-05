‘Italiaanse club meldde zich bij Ajax voor Taylor, Alex Kroes weet er alles van’

Er is concrete belangstelling voor Kenneth Taylor van een club uit de Serie A, zo bevestigt zaakwaarnemer Guido Albers zondag in Goedemorgen Eredivisie. De middenvelder van Ajax werd eerder al in verband gebracht met Juventus, al is niet duidelijk of de club uit Turijn zich reeds officieel heeft gemeld in Amsterdam.

"Het is pas serieus als je je bij een club meldt", gaat Albers in het ochtendprogramma van ESPN in op de vermeende interesse van Juventus. "Er heeft zich één club gemeld bij Ajax voor Kenneth. Dat is niet iets voor nu, maar dat is wel een Italiaanse club."

"Alex Kroes weet daar alles van", zo benadrukt Albers vervolgens. "Die heeft bij mij neergelegd: 'Hij is voor volgend jaar één van de sterkhouders, dus hij moet gewoon blijven'. Alleen blijf ik de vraag stellen: wat gaat Ajax hem na deze twee verloren seizoenen hem nu bieden? En wat is je verkoopverhaal aan Kenneth Taylor, nu er nog geen nieuwe trainer is?"

Meer belangstelling

Juventus is overigens niet de enige club die Taylor in de gaten houdt. "Er hebben zich meer clubs bij mij gemeld", verzekert Albers. "Maar ik heb toen gezegd: 'Het is voor mij alleen concreet als je Alex Kroes ook belt. En hier is zijn nummer'. En dat is voor bepaalde momenten even aftasten. De competities moeten nog aflopen."

"Dat er interesse is, is onomstreden. Alleen, ik wil niet dat er op voetbalsites en in al die bladen staat van: 'Kenneth Taylor kan naar die en die club'. En uiteindelijk speelt hij bij Ajax", houdt de zaakwaarnemer een slag om de arm.

"Maar waar het uiteindelijk om gaat: deze jongen is een Ajacied en speelt vanaf zijn achtste bij Ajax. Hij heeft heel hard moeten werken om in het eerste elftal te komen, want Erik ten Hag heeft hem twee jaar op de bank gehouden. En daar is helemaal niets mis mee."

De kans voor Taylor om zich te bewijzen kwam er uiteindelijk toch. "Toen Ryan Gravenberch geblesseerd raakte, toen kwam Kenneth er pas in. Toen heeft hij dat seizoen goed afgesloten met een kampioenschap (in 2022, red.). Dat was echt een moeilijk seizoen bij Ajax."

Hoon

"En daarna, onvoorstelbaar, kreeg hij de hoon van het hele stadion over zich heen. Terwijl er spelers lopen die voor dertig miljoen zijn gekocht. Die worden niet uitgefloten. En een jongen van je eigen jeugd wordt zo benaderd. En hij werd ook niet beschermd. Er was niemand van de directie en de club die daar wat van zei. Kenneth moest het zelf ondergaan", aldus de teleurgestelde Albers.

