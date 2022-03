Voetbalshow van Cristiano Ronaldo geeft de doorslag tegen Tottenham

Zaterdag, 12 maart 2022 om 20:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:25

Cristiano Ronaldo heeft Manchester United zaterdag hoogstpersoonlijk een zwaarbevochten overwinning bezorgd op Tottenham Hotspur. Door drie doelpunten van de veteraan wonnen the Red Devils met 3-2. Ronaldo maakte zijn 49ste hattrick in clubverband en werd met zijn 37 jaar en 35 dagen de op één na oudste speler ooit met een hattrick in de Premier League (Teddy Sheringham was 37 jaar en 146 dagen toen hij drie keer scoorde in augustus 2003). Steven Bergwijn viel enkele minuten voor tijd in, maar kon de nederlaag niet meer afwenden.

Ralf Rangnick voerde liefst vijf wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd tegen Manchester City (4-1 nederlaag). Ronaldo ontbrak vorige week, maar maakte zijn rentree in de opstelling. Ook Marcus Rashford, Nemanja Matic, Diogo Dalot en Raphaël Varane werden opgesteld; Bruno Fernandes ontbrak vanwege ziekte in de wedstrijdselectie. Antonio Conte hield logischerwijs vast aan de spelers die vorige week met succes aantraden tegen Everton (5-0 zege), al moest de geblesseerde Ryan Sessegnon wel noodgedwongen vervangen worden door Sergio Reguilón.

De grote ster van de avond sloeg in de twaalfde minuut voor het eerst toe. Ronaldo opende de score met een weergaloze uithaal: hij ontving de bal door een behendige actie van Fred en haalde vanaf een meter of 25 op venijnige wijze uit in de linkerhoek: 1-0. Uit een strafschop kwam Tottenham echter op gelijke hoogte. Na een voorzet van Dejan Kulusevski kreeg Alex Telles de bal tegen de arm, waardoor Harry Kane mocht aanleggen vanaf elf meter. David de Gea raadde de juiste hoek, maar kon de zuivere inzet van Kane desondanks niet keren.

Dankzij Ronaldo rustte Manchester United toch met een voorsprong. Na een fraaie bal van achteruit over de defensie heen doken Jadon Sancho en Ronaldo op voor het vijandelijke doel. Sancho stelde Ronaldo in staat om van dichtbij aan te tekenen voor de 2-1. De Portugees jaagde na de rust op de hattrick, maar moest eerst toezien hoe Tottenham op 2-2 kwam door een eigen doelpunt van Harry Maguire. De onfortuinlijke verdediger werkte de bal achter De Gea na een voorzet van Reguilón. Omdat Ronaldo na een corner van Telles ontsnapte aan zijn bewakers en knap raak knikte in de bovenhoek, pakte Manchester United toch de drie punten. Door de zege neemt Manchester United de vierde plek over van Arsenal. De ploeg van Rangnick heeft twee punten meer, maar liefst vier wedstrijden meer gespeeld.

?????? ?????? ?????????????? Ronaldo krijgt iets teveel ruimte en haalt heerlijk uit ?? Lloris heeft geen verhaal tegen het schot van de Portugees: 1-0 voor The Red Devils! ????#ZiggoSport #PremierLeague #MUNTOT pic.twitter.com/HNSPLiHM7O — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2022

???????????????????????????? ?? En of de Portugese zon Ronaldo goed heeft gedaan ?? Net na de gelijkmaker staat de topschutter weer op de juiste plek om Man United op 2-1 te brengen ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNTOT pic.twitter.com/VNV9CH2t4Q — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2022