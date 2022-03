‘Erik ten Hag wil ’heel graag‘ het gesprek aan met Manchester United’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 09:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:50

Erik ten Hag ziet een eventueel gesprek met de clubleiding van Manchester United 'zeker wel zitten' en hij wil dat ook 'heel graag doen', zo weet Sky Sports te onthullen. De trainer van Ajax is naar verluidt door tussenpersonen benaderd voor het managerschap bij the Red Devils, al is er nog geen officieel contract geweest met de Engelse grootmacht. Ten Hag ligt bij Ajax vast tot 2023 en herhaalde vorige week nog maar eens dat hij voorlopig alleen maar bezig is met de Amsterdamse club.

Journalist Dharmesh Sheth van Sky Sports benadrukt op Twitter dat Ajax en Manchester United een goede relatie onderhouden. Ajax-directeur Edwin van der Sar was als speler enkele jaren verbonden aan de Engelsen en hij heeft nog steeds goede contacten op Old Trafford. Sheth brengt tevens naar voren dat niet Ten Hag, maar Mauricio Pochettino in november nog de topkandidaat was bij Manchester United. De positie van de coach van Paris Saint-Germain lijkt te wankelen na het echec tegen Real Madrid in de Champions League, zo is duidelijk geworden in de Franse media. In Manchester is Ralf Rangnick tot het einde van het seizoen de interim-manager, maar het is al duidelijk dat hij na de zomerstop niet meer voor de groep staat.

Erik ten Hag “sounded out” by intermediaries - but no official contact from Manchester United. Focus is on Ajax - but he’d be “very keen” to talk to United. Clubs share good relations - van der Sar Ajax CEO. SSN reported in November #1 choice was Poch. #2 ten Hag. #tenHag #MUFC — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) March 10, 2022

Ten Hag gaf vorige week voorafgaand aan het bekerduel met AZ nog een duidelijk signaal af op een persmoment in de Johan Cruijff ArenA. "Ik ben op dit moment alleen maar bezig met Ajax en mijn elftal", benadrukte de trainer, toen hem wordt gevraagd of hij definitief bij de club blijft deze zomer. "En verder heb ik geen gedachten richting de toekomst. Het is op dit moment niet het punt om daarover na te denken. We zitten in de finale van het seizoen en de aandacht moet daar volledig op liggen. Nogmaals, op dit moment moet dit niet het thema zijn. Het thema moet zijn: hoe gaan we wedstrijden winnen?", bleef de oefenmeester zich focussen op het voetbaltechnische gedeelte van Ajax.

Clubwatcher Mike Verweij gaf vervolgens aan dat Ten Hag bij Ajax nog gewoon een contract voor een jaar heeft. "Ja, precies. Daarom snap ik die vraag ook niet helemaal", antwoordde de keuzeheer van de Eredivisie-koploper. "En daarom overvalt het mij ook een beetje. Ik hoef daar op dit moment helemaal niet over na te denken. Ik ben bezig met hoe gaan we wedstrijden winnen?"

Ten Hag is sinds januari 2018 trainer van Ajax. In de afgelopen vier jaar veroverde hij met de Eredivisie-koploper tweemaal de landstitel, twee keer de TOTO KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal. Dit jaar kan Ten Hag met Ajax wederom het kampioenschap en de beker winnen, terwijl men ook nog actief is in de Champions League. Benfica komt dinsdag op bezoek in Amsterdam in het returnduel in de achtste finale van het miljardenbal.