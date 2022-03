Ten Hag ‘overvallen’ op persmoment: ‘Ik snap die vraag niet helemaal’

Woensdag, 2 maart 2022 om 13:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:58

Op de persconferentie van woensdag in aanloop naar de bekerkraker tegen AZ van donderdag komt de toekomst van Erik ten Hag bij Ajax weer eens ter sprake. De trainer zelf voelt er weinig voor om om zijn situatie te praten, nu zijn elftal op drie fronten nog bezig is. De Ajax-coach, die als eens werd genoemd bij onder meer Bayern München en Manchester United, ligt in de Johan Cruijff ArenA vast tot na afloop van het seizoen 2022/23.

"Ik ben op dit moment alleen maar bezig met Ajax en mijn elftal", benadrukt Ten Hag op het persmoment van woensdagmiddag, als hem wordt gevraagd of hij definitief bij de club blijft deze zomer. "En verder heb ik geen gedachten richting de toekomst. Het is op dit moment niet het punt om daarover na te denken. We zitten in de finale van het seizoen en de aandacht moet daar volledig op liggen. Nogmaals, op dit moment moet dit niet het thema zijn. Het thema moet zijn: hoe gaan we wedstrijden winnen?", blijft de oefenmeester zich focussen op het voetbaltechnische gedeelte van Ajax.

Clubwatcher Mike Verweij geeft vervolgens aan dat Ten Hag bij Ajax nog gewoon een contract voor een jaar heeft. "Ja, precies. Daarom snap ik die vraag ook niet helemaal", antwoordt de keuzeheer van de Eredivisie-koploper. "En daarom overvalt het mij ook een beetje. Ik hoef daar op dit moment helemaal niet over na te denken. Ik ben bezig met hoe gaan we wedstrijden winnen?" Verweij vraagt vervolgens of Ten Hag de functie van technisch directeur ambieert bij Ajax of eventueel openstaat voor een dubbelfunctie in Amsterdam. Er verschijnt gelijk een lach op het gezicht van de coach.

"Ook daar hoef ik niet over na te denken. Ik ben bezig als trainer-coach hier en op dit moment is het vizier alleen maar op dit seizoen", herhaalt Ten Hag zichzelf nog maar eens. Hij weet dat de naam van Jordi Cruijff steeds vaker valt in Amsterdam. Er is weleens contact geweest tussen beide heren, al was dat niet recentelijk. "Dat is een hele tijd geleden. Waar jij op doelt, is een zaak van de rvc en de directie. De trainer staat daarbuiten. Je zult de rvc en de directie daar vragen over moeten stellen", aldus Ten Hag, die al over de zomerstop heenkijkt. "Met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen ben ik al bezig. En nu Marc (Overmars, red.) weg is gevallen, gaat Edwin van der Sar ook een rol spelen."

Erik ten Hag hoopt snel weer een beroep te kunnen doen op Brian Brobbey.

Ten Hag gaat ook kort in op de blessuregevallen bij Ajax in voorbereiding op het bekerduel met AZ. Door een naam binnen zijn selectie gaat sowieso een streep. "Noussair Mazraoui is afwezig (door een knieblessure, red.), dus wij zullen dat in de laatste linie moeten gaan oplossen." Ten Hag verwacht wel een beroep te kunnen doen op Jurriën Timber, zondag afwezig tegen Go Ahead Eagles. "Hij is goed opgetraind de laatste twee dagen en heeft gisteren wél getraind. Maar dat zullen we zometeen in de afsluitende training moeten bekijken."

Ten Hag heeft daarnaast opbeurend nieuws over Brian Brobbey, die in januari in de topper tegen PSV (1-2) een vervelende knieblessure opliep. "Hij heeft al wat met de groep meegedaan, maar hij is nog niet zover dat hij kan aansluiten bij de wedstrijdgroep. Op welke termijn hij kan terugkeren? Benfica-thuis (15 maart, red.) is een reële optie", blijft Ten Hag hoopvol gestemd. Brobbey liep de kwetsuur op in een duel met PSV-verdediger Armando Obispo, al wist hij strompelend nog wel de 0-1 in Eindhoven aan te tekenen.