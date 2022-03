‘Barcelona faalt met contractaanbieding; Engelse clubs worden wakker’

Woensdag, 9 maart 2022 om 09:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:51

De contractonderhandelingen tussen het bestuur van Barcelona en Ronald Araújo verlopen nog niet bepaald voorspoedig. TV3 weet zelfs te melden dat de 22-jarige centrumverdediger uit Uruguay een eerste aanbod vanuit het Camp Nou van tafel heeft geveegd. Araújo verlengde in de herfst van 2020 zijn contract bij Barcelona tot de zomer van 2023 en hij heeft naar verluidt de intentie om de club trouw te blijven.

Volgens bovengenoemd medium vindt Araújo de aanbieding die Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft gedaan te laag, waardoor hij voorlopig geen handtekening zet onder een nieuwe verbintenis. Het is nog niet bekend of en wanneer de Catalaanse grootmacht met een nieuw bod richting de mandekker op de proppen komt. Onder meer Manchester United en Chelsea houden de contractsituatie rondom Araújo scherp in de gaten, zo klinkt het woensdag vanuit Spanje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronald Araújo zou een eerste aanbieding van Barcelona van tafel hebben geveegd.

In de Spaanse media wordt gemeld dat het kamp-Araújo de vermeende interesse vanuit de Premier League wil gebruiken om een betere deal bij Barcelona af te dwingen. Laporta lijkt ver te willen gaan om de jonge verdediger voor zijn club te behouden, maar volgens TV3 zal Araújo met een nieuw contract niet meer gaan verdienen dan Ansu Fati en Pedri. De centrale verdediger heeft zelf nog niet gereageerd op de contractonderhandelingen met zijn werkgever.

Araújo brak onder de vorig jaar ontslagen Ronald Koeman door in de hoofdmacht van Barcelona en de teller staat inmiddels op 69 wedstrijden in alle competities. Hij is ook onder Xavi een vaste waarde in de achterste linie van de Catalanen, momenteel in voorbereiding op het Europa League-duel met Galatasaray van donderdagavond. Araújo vormt doorgaans met Gerard Piqué het hart van de verdediging van Barcelona.