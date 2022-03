Kraay junior ergert zich aan Ajacied: ‘Dit vind jij toch ook verschrikkelijk?’

Zondag, 6 maart 2022 om 11:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:53

Hans Kraay junior komt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie met een zogeheten 'jammer-moment' op de proppen. De analist heeft zich afgelopen donderdag namelijk verbaasd over Lisandro Martínez, die in zijn optiek Zakaria Aboukhlal een gele kaart probeerde aan te smeren na een vermeende duw van de AZ-speler tijdens het bekerduel. Kraay junior vindt een dergelijke actie totaal niet passen bij een speler die zich manifesteert zoals Martínez.

"Heel kort inleiden: AZ-Ajax, halve finale", opent Kraay junior zijn verhaal bij ESPN. "Ik vond het geweldig: strijd, passie, duels, tot het randje, over het randje. Dat vind ik ook hartstikke leuk. En Martínez, daar ben ik zo'n grote fan van. In de duels, in de rugdekking, in zijn passing. Bijna zo tussen de linies als Daley Blind. Maar dit vond ik dan jammer", zegt hij terwijl er beelden te zien zijn van de Ajax-verdediger die naar de grond gaat na licht contact met Aboukhlal. "Ik vond het echt jammer, want het was allemaal op het scherpst van de snede. Als je een uitdeler bent, en dat is hij ook, dan moet je ook incasseren. En dit was nog geeneens incasseren. Dit vond ik jammer, en jullie?", vraagt Kraay junior aan zijn tafelgenoten.

Het moment dat Lisandro Martínez naar de grond gaat tegen AZ.

"Ik zie dit nu voor het eerst", haakt AZ-directeur Robert Eenhoorn in. "Als ik aan die wedstrijd denk en aan Martínez, dan denk ik vooral aan dat hij misschien wel de beste speler van het veld was." Kraay junior is het roerend eens met de bestuurder van de Alkmaarders. "Hij is zo goed, hij is zo goed. Maar dit vind jij toch ook verschrikkelijk?", vraagt hij vervolgens aan Arnold Bruggink. "Ja, natuurlijk", aldus de oud-aanvaller, tegenwoordig werkzaam als analist. Presentator Milan van Dongen voegt nog toe dat trainer Erik ten Hag vond dat het 'best wel erg was' wat er donderdag gebeurde tussen Martínez en Aboukhlal. "Maar misschien heeft hij het niet goed gezien, dat zou ook kunnen."

Het bewuste duel tussen Martínez en Aboukhlal, gefilmd vanaf de tribune in Alkmaar.