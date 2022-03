Vitesse laat eindelijk van zich horen met reactie op oorlog in Oekraïne

Vrijdag, 4 maart 2022 om 13:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:45

Vitesse heeft zich eindelijk uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. De Arnhemmers beschikken over een Russische eigenaar, die zich eveneens achter de verklaring schaart. Vitesse lag afgelopen week onder een flink vergrootglas, maar liet niets van zich horen. Daar kwam vrijdagmiddag verandering in. De club zegt het statement rond de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam kracht bij te zetten.

"Iedereen bij Vitesse is diep geschokt over de huiveringwekkende situatie in Oekraïne", luidt het statement. "Vitesse spreekt zich uit voor vrede en vindt het hartverscheurend om het nieuws uit Oekraïne te horen, lezen en zien. Vitesse spreekt zich niet alleen uit voor vrede, maar zal dit vrijdagavond bij de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam ook kracht bijzetten. De wedstrijd zal, met diverse acties, in het teken staan van ‘De V van Vrede’. Deze ‘V’ wordt onder meer zichtbaar gemaakt door de spelers en staf bij de line-up."

Aanvoerder Danilho Doekhi draagt een speciale aanvoerdersband, in het kader van een centraal initiatief van de Eredivisie. Ook wordt er rond het stadion gecollecteerd voor Giro555, de stichting van samenwerkende hulporganisaties. Ook is gedurende de wedstrijd op de reclameborden 'De V van Vrede' meermaals te zien. "Onze gedachten zijn bij iedereen in Oekraïne. Elke Vitessenaar hoopt naarstig dat er zo snel mogelijk een vreedzame oplossing gevonden wordt", sluit de club uit Arnhem het bericht af.

Vitesse is sinds 2010 in buitenlandse handen. Sinds 2018 is Valeri Oyf de eigenaar, een geboren Oekraïner met een Russisch paspoort. In tegenstelling tot Vitesse sprak trainer Thomas Letsch zich al wel uit over de situatie. "Ik maak me zorgen over de situatie in Oekraïne”, zei Letsch. "Het is erg dat Rusland een invasie uitvoert in Oekraïne. Geen enkele oorlog heeft zin. Wat betreft de club ligt de verantwoordelijkheid in communicatie bij het bestuur en de raad van commissarissen. Binnen de groep wordt over de situatie in Oekraïne gesproken. Maar de spelers worden niet door een Rus betaald, maar door de club."