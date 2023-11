Union Berlin van Becker en Doekhi voorzichtig in verband gebracht met EL-winnaar

Donderdag, 16 november 2023

Volgens BILD gaan er geruchten over een mogelijk dienstverband van Oliver Glasner bij 1. FC Union Berlin. Dat schrijft de krant donderdag op de website. De 49-jarige trainer zit sinds deze zomer zonder club nadat hij afscheid nam bij Eintracht Frankfurt, de club met wie hij in 2022 de Europa League won.

Mocht het daadwerkelijk tot een dienstverband van Glasner bij Union Berlin komen, dan krijgen Danilho Doekhi en Sheraldo Becker een trainer met de nodige ervaring in de Bundesliga. Buiten zijn periode bij Frankfurt (97 duels) stond de trainer namelijk ook 87 wedstrijden aan het roer bij VfL Wolfsburg.

BILD schrijft dat Oliver Ruhnert, de sportief directeur van Union Berlin, druk bezig is met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Hij wordt naar verluidt dagelijks gebeld door zaakwaarnemers met de vraag naar wat voor soort type coach hij op zoek is.

Union Berlin nam deze week na vijf seizoenen afscheid van succestrainer Urs Fischer wegens de dramatische seizoenstart. De club staat na twee overwinningen en negen nederlagen in de eerste elf competitiewedstrijden op de laatste plaats.

De Zwitser schopte het met de club van de 2. Bundesliga tot de Champions League en eindigde vorig seizoen op de vierde plaats in de competitie. In de groepsfase van het miljardenbal werd dit seizoen pas één punt gepakt. Dat was in het uitduel met Napoli (1-1). Van Real Madrid (1-0) en Sporting Braga (2-3) werd verloren. De Duitsers stonden ook met lege handen na het thuisduel met Napoli (0-1).

Eerste vrouw op de bank in de Bundesliga

Marie-Louise Eta zal als assistent-trainster plaatsnemen op de bank van Union Berlin totdat er een opvolger is gevonden voor Fischer. Ze is de eerste vrouwelijke assistent in de Bundesliga ooit.

Volgende week zaterdag wacht een thuisduel met FC Augsburg voor Union Berlin. De week daarna gaat de ploeg op bezoek bij Bayern München. Tussendoor staat het duel in Portugal met Braga op de planning in het kader van de Champions League.