‘AS Roma heeft Nederlander in het vizier om vertrek Huijsen op te vangen’

Danilho Doekhi kan rekenen op interesse van AS Roma, zo weet Kicker. De verdediger van FC Union Berlin, die afgelopen winter ook al op de radar verscheen bij de Romeinen, moet komende zomer alsnog de gang naar Stadio Olympico maken.

Dat Roma op zoek is naar defensieve versterking komt niet geheel uit de lucht vallen. Van de bovenste tien clubs in de Serie A kreeg alleen Napoli meer tegentreffers te verwerken dit seizoen (36, tegenover 35 van Roma).

De clubleiding van i Giallorossi is dan ook naarstig op zoek naar een kwaliteitsimpuls en is daarbij uitgekomen bij Doekhi. De Nederlander staat naar verluidt open voor een volgende stap in zijn carrière.

Doekhi maakte in 2022 transfervrij de overstap van Vitesse naar Union Berlin en is sindsdien niet meer weg te denken uit de defensie bij de Duitse club. Na bijna twee volledige seizoenen staat de teller op 57 officiële wedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde en 2 keer aangever was.

Kicker weet dat Roma contact heeft opgenomen met de entourage van Doekhi om hun interesse kenbaar te maken en een overgang te bespreken. De mandekker ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Union.

De zoektocht van Roma kan niet los worden gezien van de terugkeer van Dean Huijsen naar Juventus. Ook is de kans groot dat Chris Smalling vertrekt.

Huijsen wordt sinds de winterstop gehuurd van Juventus, waar hij nog een contract heeft tot medio 2028. De geboren Nederlander met Spaanse roots kwam tot dusver dertien keer in actie namens AS Roma.

