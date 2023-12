Noa Lang zorgt voor trots: 'Niet altijd makkelijk, en moet je hem nu zien!

Danilho Doekhi is trots op Noa Lang, met wie hij opgroeide in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. De verdediger van 1. FC Union Berlin was vroeger goed bevriend met de vleugelaanvaller van PSV en speelde in de jeugdopleiding van Ajax geruime tijd samen met Lang.

"No woonde één straatje verderop. We zaten bovendien op dezelfde school", graaft Doekhi op verzoek van Voetbal International in zijn geheugen. De band tussen beide spelers was destijds zeer hecht, zo benadrukt de mandekker.

"Het was voetballen, voetballen en voetballen. Op het plein, op straat, op school of in de tuin. Zelfs als we bij elkaar gingen logeren, waren we altijd aan het voetballen", aldus de inmiddels 25-jarige Doekhi, sinds medio 2022 verbonden aan de club uit Berlijn.

Doekhi maakt zijn eerste stappen als voetballer bij XerxesDZB, terwijl Lang bij amateurclub RSV Hollandia Is Onze Naam. De aanvaller mag in eerste instantie alleen meetrainen, maar speelt binnen een week al zijn eerste wedstrijd.

"Noa was best wel klein, maar heel technisch. Tegen grotere jongens had hij een grote mond. Die is nooit bang geweest." Lang had echter ook een heel andere kant, weet ook Doekhi. "Maar tegelijkertijd was hij heel lief, zacht. Zo was hij toen al heel respectvol tegen mijn ouders."

Na de periode bij de amateurs spelen Doekhi samen bij Ajax Onder 19, Jong Ajax en diverse vertegenwoordigende elftallen van Ajax. De twee hebben nog steeds goed contact. "Niet dagelijks, maar soms een berichtje", benadrukt Doekhi.

"Het is bijzonder dat we het uiteindelijk allebei hebben gered. Ik ben trots op No. Hij heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad en moet je hem nu zien!", zo besluit de trotse centrumverdediger van Union Berlin.

