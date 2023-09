Opstelling Real Madrid bekend; Becker, Doekhi en Bonucci starten bij Union

Woensdag, 20 september 2023 om 18:03 • Jonathan van Haaster

De opstelling van Real Madrid voor het Champions League-duel met 1. FC Union Berlin is bekend. Trainer Carlo Ancelotti kan nog altijd niet beschikken over de geblesseerde Vinícius Júnior, waardoor Joselu zijn plek in de voorhoede overneemt. Aan de kant van Union staan onder meer Sheraldo Becker, Danilho Doekhi en Leonardo Bonucci aan de aftrap. Het duel begint om 18:45 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Kepa Arrizabalaga verdedigt het doel van Real. De verdediging wordt gevormd door Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández en David Alaba. Ancelotti moest sleutelen in zijn defensie, daar Dani Carvajal en de zwaarder geblesseerde Éder Militão moeten toekijken. Fran García, afgelopen weekend nog goed voor twee assists tegen Real Sociedad (2-1), neemt plaats op de bank.

Het middenveld bestaat uit Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga en Jude Bellingham. Laatstgenoemde is de meest vooruitgeschoven middenvelder achter aanvallers Joselu en Rodrygo. Onder meer Federico Valverde, Toni Kroos en Ferland Mendy nemen plaats op de bank. Arda Güler nadert zijn rentree, maar de wedstrijd tegen Champions League-debutant Union komt nog te vroeg. Doelman Lucas Cañizares, de zoon van de legendarische doelman Santiago, zit op de bank en zou theoretisch kunnen debuteren.

Aan de kant van Union, dat aantreedt in een 3-5-2-formatie, staat Doekhi in de driemansverdediging naast Diogo Leite en Leonardo Bonucci. Laatstgenoemde maakt zijn officiële debuut voor die Eisernen. Robin Gosens moet als aanvallende linkermiddenvelder voor de aanvoer richting de voorhoede zorgen. Daar staan Becker en Kevin Behrens geposteerd door trainer Urs Fischer.

Opstelling Real Madrid: Kepa; Vázquez, Rüdiger, Fernández, Alaba; Modric, Tchouaméni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu.

Opstelling Union Berlin: Rønnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Juranovic, Tousart, Kral, Laïdouni, Gosens; Becker, Behrens.