Louis van Gaal maakt voorselectie Nederlands elftal bekend

Vrijdag, 4 maart 2022 om 13:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:04

De voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland is bekend. Bondscoach Louis van Gaal heeft dertig man geselecteerd. Meest opvallende naam is die van Jordy Clasie. Ook Jeremie Frimpong zit bij de selectie. Het is de eerste keer dat de verdediger van Bayer Leverkusen tot de selectie behoort. Ryan Gravenberch heeft in tegenstelling tot ploeggenoot Davy Klaassen geen oproep ontvangen. Ook Donny van de Beek is niet opgeroepen. De definitieve selectie wordt op vrijdag 18 maart bekendgemaakt.

Arnaut Danjuma werd in oktober vorig jaar opgeroepen als vervanger van Cody Gakpo en is er nu vanaf het eerste moment bij. Gakpo is zelf ook opgenomen, ondanks dat hij momenteel te kampen heeft met een blessure. De afgelopen drie duels kwam hij niet in actie namens PSV. De meest opvallende namen zijn die van Clasie en Frimpong. Laatstgenoemde maakte de voorbije interlandperiodes zijn opwachting bij Jong Oranje, maar zat nog nooit bij het grote Oranje. Bij de middenvelders valt op dat Gravenberch er niet bij zit. Zijn grootste concurrent Davy Klaassen behoort wel tot de selectie.

Voor Frimpong is het zijn eerste uitverkiezing. De 21-jarige verdediger maakt een sterk seizoen door bij Bayer Leverkusen en ziet dat nu beloond worden met een plek in de voorselectie. Clasie zat al wel eerder bij het Nederlands elftal. De middenvelder van AZ kwam in oktober 2016 voor het laatst in actie namens de nationale ploeg, toen hij tien minuten meedeed in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. In totaal heeft Clasie 17 interlands achter zijn naam staan.

Het artikel gaat verder onder de video Ajax wint van AZ en treft PSV in bekerfinale | Reacties Ten Hag & Gravenberch Meer videos

Selectie Jong Oranje telt drie debutanten; Gravenberch keert terug

Erwin van de Looi heeft drie debutanten bij de voorselectie van Jong Oranje gehaald. Lees artikel

Oranje heeft zich al geplaatst voor het WK. In aanloop naar het wereldkampioenschap oefent de ploeg van Van Gaal tegen Denemarken en Duitsland. Zaterdag 26 maart staat in de Johan Cruijff ArenA het duel met de Denen op het programma, drie dagen later speelt het Nederlands elftal in hetzelfde stadion tegen de Duitsers. In juni en september staat de Nations League op het programma. Nederland neemt het daarin op tegen België, Wales en Polen.

De volledige voorselectie:

Doel: Justin Bijlow, Tim Krul, Joël Drommel, Mark Flekken

Verdediging: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jurriën Timber, Stefan de Vrij, Owen Wijndal, Jeremie Frimpong

Middenveld: Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Guus Til, Georginio Wijnaldum, Jordy Clasie

Aanval: Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma, Cody Gakpo, Luuk de Jong, Noa Lang, Donyell Malen, Memphis Depay, Wout Weghorst