Selectie Jong Oranje telt drie debutanten; Gravenberch keert terug

Vrijdag, 4 maart 2022 om 14:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:01

Erwin van de Looi heeft drie debutanten bij de voorselectie van Jong Oranje gehaald. Jan Paul van Hecke, Elayis Tavsan en Thomas Buitink maken voor het eerst onderdeel uit van het keurkorps. Verder vallen de namen van Sven Botman en Ryan Gravenberch op. Laatstgenoemde maakte tijdens de afgelopen interlandperiodes onderdeel uit van het grote Oranje, maar is ditmaal niet geselecteerd door bondscoach Louis van Gaal.

De selectie van Gravenberch zal voor de middenvelder van Ajax als een teleurstelling komen, daar hij wellicht had verwacht bij het Nederlands elftal te zitten. Van Gaal besloot echter anders en nam niet hem maar concurrent Davy Klaassen op in de selectie. Ook Botman mag zich weer melden bij Jong Oranje. De verdediger van Lille OSC maakte ook al onderdeel uit van de Oranje-selectie, maar ondervindt daar grote concurrentie. Botman droeg negen keer het shirt van Jong Oranje, Gravenberch kwam tot vier interlands namens het beloftenteam.

Voor Jan Paul van Hecke, Elayis Tavsan en Thomas Buitink is het de eerste keer dat ze zijn opgeroepen. Van Hecke, die onder contract staat bij Brighton and Hove Albion, komt dit seizoen op huurbasis uit voor Blackburn Rovers, dat actief is op het tweede niveau in Engeland. Tavsan en Buitink maken hun minuten in de Eredivisie bij respectievelijk NEC en Vitesse. Verder bestaat de selectie uit veel bekende namen, onder wie Mitchel Bakker, Myron Boadu, Brian Brobbey, Jurgen Ekkelenkamp, Joshua Zirkzee en Lutsharel Geertruida.

Jong Oranje speelt de eerste wedstrijd van dit kalenderjaar op vrijdag 25 maart in Sofia tegen Jong Bulgarije. Vier dagen later, op dinsdag 29 maart, staat de kraker tussen Nederland en Zwitserland, de nummers 2 en 1 in de EK-kwalificatiegroep, op het programma. Deze wedstrijd voor kwalificatie voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië wordt gespeeld in De Adelaarshorst in Deventer. De definitieve selectie van 23 spelers wordt op vrijdag 18 maart bekendgemaakt.