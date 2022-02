Perez snapt bedragen rond Feyenoorder niet: ‘Doe even normaal man!’

Zondag, 20 februari 2022 om 22:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:51

Kenneth Perez begrijpt niet dat er bedragen van vijftig en zestig miljoen euro worden genoemd rond Orkun Kokcü. De middenvelder van Feyenoord is bezig aan een ijzersterk seizoen en wordt met verschillende clubs in verband gebracht. Dat Kokcü en Luis Sinisterra Feyenoord voor een mooi bedrag kunnen verlaten weet ook Perez, maar de analist van ESPN stelt dat het 'hek van de dam is'. Als voorbeeld haalt hij Donny van de Beek aan, die voor veertig miljoen euro naar Manchester United ging.

Van Kokcü en Sinisterra wordt verwacht dat ze Feyenoord voor een groot bedrag zullen verlaten. Beiden waren zondagmiddag trefzeker in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. "Sinisterra hebben ze goed gevonden", stelt Perez bij Dit was het Weekend. "Het duurde heel lang voordat hij speelde, mede door een vervelende kruisbandblessure, maar dat is nu wel de speler bij Feyenoord die wat geld oplevert. Ze hebben niet al te veel voor hem betaald. Die is misschien wel 120 miljoen waard", grapt Perez.

De analist verwacht niet dat spelers van Feyenoord voor meer dan vijftig miljoen euro worden verkocht zolang ze in de Conference League actief zijn. "Die financiële klapper komt niet bij Feyenoord zolang ze in de Conference League spelen en niet meedoen om de bovenste plekken", stelt Perez. "Dit jaar doen ze wel bovenin mee, maar je ziet nooit dat een speler uit de Conference League vijftig miljoen euro of meer oplevert. Daarom vind ik die bedragen ook... Als het gaat over Kokcü noemen mensen bedragen van vijftig en zestig miljoen. Doe even normaal man!"

Perez reageert daarmee op de woorden van Ali Boussaboun. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag voorspelde onlangs bij RTV Rijnmond dat Kokcü Feyenoord voor veel geld kan verlaten. “Kökcü is misschien wel vijftig of zestig miljoen waard straks”, aldus Boussaboun. “Hij heeft zoveel energie nu, je ziet hem ook meters terug sprinten bij balverlies. Hij heeft eindelijk de fitheid die nodig is en dat is ook een compliment aan de staf. Want die zijn verantwoordelijk voor dat plan. Als je achttien jaar bent, je speelt in Feyenoord 1 en je traint meerdere keren in de week, dan denk je dat dit voldoende is. Stefan de Vrij was ook al iets ouder toen hij besloot om meer in zichzelf te investeren.”

Volgens Perez hangt het vaststellen van een transferbedrag van heel veel facetten af. "Ten eerste moet je altijd kijken hoe lang iemand nog een contract heeft", aldus Perez. "Maar ik heb het gevoel dat het hek van de dam is. Donny van de Beek, heeft het geweldig gedaan bij Ajax in de Champions League, ging voor veertig miljoen euro weg (van Ajax naar Manchester United, red.). Dus jij denkt dat een speler die lekker loopt te voetballen bij Feyenoord in de Conference League vijftig of zestig miljoen waard is?"