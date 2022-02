Feyenoord heeft goud in handen: ‘Misschien wel 50 of 60 miljoen waard’

Dinsdag, 8 februari 2022 om 15:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:14

Orkun Kökcü kan Feyenoord in de toekomst een flinke transfersom opleveren, zo is Ali Boussaboun van mening. De voormalig profvoetballer van onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en NAC Breda genoot van het spel van de 21-jarige middenvelder in de stadsderby tegen Sparta 4-0 van zondag. Boussaboun looft Kökcü vooral om de energie die hij in wedstrijden weet te leggen.

Volgens Boussaboun kan Kökçü vanwege zijn sterke spel bij Feyenoord komende zomer weleens een mooie transfer kunnen maken. De aanvallende middenvelder was dit seizoen in 21 Eredivisie-duels al goed voor 6 goals en 4 assists. Afgelopen zondag opende hij in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (4-0) nog de score en werd hij na afloop bij ESPN verkozen tot Man of the Match. “Kökçü staat er ook internationaal goed op”, zegt Boussaboun bij RTV Rijnmond. “Misschien niet bij de absolute top, maar zeker bij de subtop. Clubs zoals Arsenal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nieuwe leider staat op in Eredivisie: ‘Je merkt dat hij alle lijnen uitzet’

De middenvelder van Feyenoord werd zondag op het schild gehesen door Mario Been. Lees artikel

“Kökcü is misschien wel vijftig of zestig miljoen waard straks”, aldus Boussaboun. “Hij heeft zoveel energie nu, je ziet hem ook meters terug sprinten bij balverlies. Hij heeft eindelijk de fitheid die nodig is en dat is ook een compliment aan de staf. Want die zijn verantwoordelijk voor dat plan. Als je achttien jaar bent, je speelt in Feyenoord 1 en je traint meerdere keren in de week, dan denk je dat dit voldoende is. Stefan de Vrij was ook al iets ouder toen hij besloot om meer in zichzelf te investeren.”

Ibrahim Afellay liet zich zondag in het programma Studio Voetbal van de NOS ook al lovend uit over Kökçü. “Hij is vrij compleet: hij kan het spel verleggen, maar ook iets creatiefs in de kleine ruimte door met een actie iets te creëren”, zo stelt Afellay. “Nu gaat hij bepalen of hij dit vast kan houden, want dan kan hij stappen zetten. Deze jongen heeft wel mogelijkheden. Het enige is dat hij zichzelf af en toe uit de wedstrijd speelt, door slordige balverlies te lijden. Als hij dat uit zijn spel haalt, heeft hij écht veel transferwaarde voor Feyenoord. Ze hebben nu kapitaal op het veld staan, jongens die transferwaarde vertegenwoordigen. Dat is ook al een tijd geleden.”

Afellay geïmponeerd: ‘Dan heeft hij écht veel transferwaarde voor Feyenoord’