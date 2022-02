Wesley Sneijder bevestigt ambitie: ‘Ajax mag mij benaderen’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 20:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:45

Wesley Sneijder ziet het zitten om Marc Overmars op te volgen als directeur voetbalzaken bij Ajax. De naam van de oud-voetballer werd vrijdagavond door Johan Derksen voor het eerst genoemd als potentiële nieuwe directeur in de Johan Cruijff ArenA. Vier dagen later zegt Sneijder bij RTL7 dat hij niet direct is benaderd, maar hij nodigt Ajax wel uit om toenadering te zoeken.

"Ben ik gepolst? Niet echt, niet direct", reageert Sneijder op de vraag van Humberto Tan, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijden die hij analyseert in de studio. "Maar ik zou er wel voor openstaan." Sneijder zou echter wel ondersteuning willen hebben. "Ajax is een groot bedrijf, maar misschien wel als uithangbord." De voormalig middenvelder is goed te spreken over het werk dat zijn voorgangers heeft verricht. "Als je kijkt wat Ajax in de afgelopen vijf jaar bereikt heeft, Marc is daar verantwoordelijk voor geweest."

"Die heeft ook dingen voor elkaar gekregen omdat hij uit het voetbal komt. Dan gaan de deuren makkelijker open, dat is gewoon zo. Misschien zou ik dat wel in die rol willen, maar dan wel met iemand naast me die mij in het bedrijfsleven omhoog zou helpen", aldus Sneijder. "Je kunt het niet alleen. Je hebt iemand nodig die naast je zit en met wie je kunt sparren. Maar ze hoeven mij niets uit te leggen over het voetbaltechnische gedeelte en de zaken daaromheen."

Sneijder stopte in november vorig jaar met de trainerscursus van de KNVB. "Ik zie mezelf meer als een manager dan een echte veldtrainer", zei hij destijds. Een managementfunctie is inderdaad wat hij nu ambieert. "Ik heb het in het verleden ook geprobeerd bij FC Den Bosch. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik heb veel geprobeerd, ook het trainerschap en het zaakwaarnemerschap, maar ik denk uiteindelijk dat ik deze richting op wil. Dus ze mogen mij benaderen."

Wesley Sneijder over functie bij Ajax: "Ze mogen mij benaderen." pic.twitter.com/ch6OGQHnLD — VTBL ? (@vtbl) February 15, 2022

Sneijder hoeft bij een eventuele terugkeer in Amsterdam niet te rekenen op een warm welkom van de hele achterban. De F-Side verklaarde hem in de zomer van 2020 tot 'persona non grata', omdat hij zich na zijn loopbaan veelvuldig associeerde met FC Utrecht, de club uit zijn geboortestad. Sneijder leek zich er niets van aan te trekken en plaatste op Instagram een video waarin hij reed langs de Johan Cruijff ArenA, terwijl hij het nummer Utereg me stadje van Herman Berkien meezong. Daarmee gooide hij nog meer olie op het vuur.