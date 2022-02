Derksen: ‘Ik denk dat Sneijder de ambitie heeft om Overmars op te volgen’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 22:44 • Mart van Mourik

Johan Derksen verwacht dat Wesley Sneijder de vrijgekomen functie van directeur voetbalzaken bij Ajax graag zou invullen. Tijdens VI Vandaag komt de mogelijke opvolger van de ontslagen Marc Overmars ter sprake, waardoor de naam van de oud-middenvelder valt. Derksen geeft aan dat het aanstellen zowel voor- als nadelen heeft, terwijl René van der Gijp van mening is dat Sneijder in de vrijgekomen rol alleen kan slagen met iemand naast zich.

“Wie moet Marc Overmars eigenlijk op gaan volgen? Wesley Sneijder!”, opent presentator Wilfred Genee het gesprek met een suggestie. “Ik ben benieuwd of ze het Cruijff-model gaan handhaven en dat ze op iedere positie een oud-voetballer blijven neerzetten”, reageert Derksen. “Sneijder? Nou, ik denk dat Wesley Sneijder wel de ambitie heeft, maar ik weet niet of Wesley Sneijder geschikt is. Hij is namelijk wel heel makkelijk met die trainerscursus omgegaan. Zo van: ik heb zo veel interlands gespeeld, dus kom maar met je diploma en jullie kunnen mij niets leren.”

Genee benadrukt dat Sneijder eerder heeft aangegeven diverse talen te spreken en over veel contacten binnen de voetbalwereld te beschikken. “Hij heeft inderdaad heel veel vóór, maar hij heeft ook een paar dingetjes tegen. Ik vind de kringen waarin hij verkeert niet ideaal zijn voor een directeur van Ajax. Wat ik daarmee bedoel? Nou, de platte Utrechtse voetbalclubjes.”

“Het is natuurlijk ook vrij bijzonder als iemand zó veel dingen beheerst”, haakt Van der Gijp in. “Met Riemer van der Velde (oud-voorzitter van sc Heerenveen, red.) had je iemand die verstand van voetbal, leidinggeven en zaken had. En dat is uniek. Overmars heeft dat natuurlijk ook. Hij heeft verstand van voetbal en van zaken. Als jij dan Sneijder zegt, dan denk ik van: zet er dan maar iemand bij. Doe het dan met twee man. Want dat jongetje kan dat niet alleen”, aldus Van der Gijp, die bijval krijgt van Derksen.

“Dat ben ik helemaal met René eens. Overmars had al die gaven al voordat hij directeur werd. Maar Wesley Sneijder stond op eigen benen bij een amateurclubje (D.H.S.C., red.) en werd na twee wedstrijden geschorst omdat hij een woedeaanval kreeg richting de scheidsrechter. Voetbaltechnisch zal hij het allemaal wel kunnen zien, maar als directeur moet je ook leiding kunnen geven”, besluit Derksen.