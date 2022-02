De Ligt-clausule van 120 miljoen euro is serieus thema voor Juventus

Dinsdag, 15 februari 2022 om 12:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:14

Juventus is bezig met een nieuw contract voor Matthijs de Ligt, zo weet Tuttosport dinsdag te onthullen. Op deze manier wil de Italiaanse grootmacht voorkomen dat de centrumverdediger deze zomer vertrekt voor een bedrag van 120 miljoen euro, een clausule die werd opgenomen toen hij in 2019 voor 75 miljoen euro overkwam van Ajax en in werking treedt na afloop van deze jaargang. Met de nieuwe verbintenis ligt de Oranje-international tot medio 2025 vast in Turijn.

Het huidige contract van De Ligt bij Juventus loopt door tot de zomer van 2024. De mandekker is een vaste waarde onder trainer Massimiliano Allegri en de clubleiding wil hem ook liever niet kwijt. De verwachting is dat clubs als Barcelona, Chelseam Paris Saint-Germain en Bayern München na afloop van dit seizoen geen 120 miljoen euro zullen neertellen voor De Ligt. Wellicht dat geïnteresseerde clubs een lager bedrag overhebben, waardoor Juventus wel zou kunnen gaan nadenken over een voortijdig afscheid van de pas 22-jarige verdediger.

Juventus houdt volgens Tuttosport dus rekening met alle scenarios's wat betreft de toekomst van De Ligt, die jaarlijks acht miljoen euro en vier miljoen euro aan bonussen opstrijkt. Mocht de Nederlander alsnog worden verkocht, dan zorgt dat bij Juventus voor ruimte in het salarisbudget voor komend seizoen. De transfersom die men incasseert bij een eventuele verkoop van De Ligt zal worden gebruikt voor het aantrekken van een vervanger. Naar verluidt zijn er al enkele opvolgers in beeld bij de huidige nummer vier in de Serie A.

Onder meer Sven Botman (Lille OSC) en Bremer (Torino) worden in verband gebracht met Juventus, dat zich in januari al verzekerde van de diensten van Federico Gatti. De 23-jarige verdediger werd voor acht miljoen euro overgenomen van Frosinone, waar hij het seizoen op huurbasis afmaakt. Door de situatie in financieel opzicht kan Juventus De Ligt bij een nieuw contract geen hoger salaris bieden. Om dat te compenseren is men bereid het vastgestelde bedrag van 120 miljoen euro te verlagen, om er zo voor te zorgen dat de centrale verdediger ook de komende jaren aan de club verbonden blijft.

Tuttosport verwacht overigens niet dat De Ligt over enkele maanden afscheid neemt van Juventus. De Italiaanse krant verwijst in dat kader naar een filmpje op de Instagram-pagina van de speler van maandag. Hierop is te zien dat De Ligt samen met vriendin AnneKee Molenaar uit volle borst meezingt met een Italiaanse liedje.