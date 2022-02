Edwin van der Sar gekraakt: ‘Hij had zes dagen kunnen oefenen’

Maandag, 14 februari 2022 om 11:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:30

Hugo Borst vond het interview dat Edwin van der Sar zondagmiddag aan ESPN gaf over de affaire-Marc Overmars tenenkrommend. De columnist schrijft in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad dat Van der Sar als algemeen directeur van Ajax ‘te vaak onvoldoendes’ scoort en hem verbaal niet sterk te vinden. “Hij had zes dagen kunnen oefenen”, aldus Borst.

“Het was akelig. Het zweet brak me uit toen ik Edwin van der Sar tegenover Hans Kraay junior zag én hoorde haperen”, schrijft Borst in zijn column. “Je denkt dan: het algemeen directeurschap van een voetbalclub, of dat nou bij pakweg Sparta of Ajax is, vereist een ruim pakket aan kwaliteiten. Een van de belangrijkste is misschien wel dat je representatief bent. Dus ja, je moet ook een beetje verbaal begaafd zijn.”

Edwin van der Sar reageert voor het eerst op vertrek van Marc Overmars. pic.twitter.com/oVnr5WsnS7 — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2022

Volgens Borst wil de indrukwekkende voetbalcarrière van Van der Sar niet automatisch zeggen dat hij ook een geschikte algemeen directeur is. “Hij kon goed keepen. Als algemeen directeur van Ajax scoort hij te vaak onvoldoendes”, stelt de columnist. “Ook de afgelopen week. In ‘Overmars-gate’ toonde hij zich dagenlang niet aan Jan Publiek. Terwijl de trainer van Ajax doordeweeks een steekhoudend en overtuigend verhaal afstak tegenover de media stond de algemeen directeur sponsors te woord. Pas gisteren, een week na het vertrek van Marc Overmars, stond Van der Sar ook de media te woord.”

“Tenenkrommend”, is de de duidelijke mening van Borst over het interview van Van der Sar aan ESPN. “Terwijl ik ’m zag en hoorde dacht ik: hij had zes dagen kunnen oefenen. Sparren met de media-afdeling van Ajax. Of thuis voor de spiegel. Desnoods een sessie met Twan Huys. Eén belletje, zeker weten; voor vijf mille doet het Buitenhof-mannetje zo’n klusje. Toen Van der Sar klaar was, werd hij gerecenseerd door Hans Kraay junior, Arnold Bruggink en Kenneth Perez. Dat het oud-voetballers waren was extra pijnlijk. Die ontzien elkaar meestal wel.”

Kraay junior reageerde na afloop verward op zijn interview met Van der Sar. "Hij was zenuwachtig en hij stotterde veel", aldus de verslaggever, die door de onduidelijke antwoorden totaal niet meer begrijpt op welke datum Van der Sar over het wangedrag van Overmars hoorde. "Ik vond het ongelooflijk ongemakkelijk", reageerde Bruggink. "Ik vind het vervelend, maar ik snap niet wat hij zegt. Het is ongelofelijk gecompliceerd, maar het schoot alle kanten op..."

Perez was nog harder voor de directeur van Ajax. "Ik denk dat je het los moet zien van zijn presentatie, wat natuurlijk te wensen over laat", aldus de analist. "Ook omdat hij zenuwachtig is. Ik vind wel: als je daar gaat staan, dan heb je de datums helemaal paraat. Dan ben je voorbereid tot op de tanden. Dan weet je precies wanneer wat gebeurde, en niet 'tien, nee acht, negen dagen'... Los van dat hij stottert en dat hij van de hak op de tak gaat moet je kijken naar wat hij eigenlijk zegt. Ik vind: als je dit soort gevoelige dingen gaat bespreken, dan heb je het paraat, desnoods op papier. Als je zo nerveus bent, dan doe je het op papier."