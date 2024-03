Hugo Borst pakt na Wijnaldum volgende speler spijkerhard aan: ‘Ouwe lul’

Hugo Borst vindt dat Jordan Henderson zich vreselijk heeft misdragen tijdens de wedstrijd Sparta - Ajax van afgelopen zondag (2-2). Dat laat hij weten in zijn column voor het AD. De afgelopen weken moest Georginio Wijnaldum het ontgelden, maar nu is Henderson dus aan de beurt.

Na afloop van het duel tussen Sparta en Ajax was de vrije trap van Henderson een groot onderwerp van gesprek in Nederland. Ajax kreeg op zeer kansrijke positie een vrije trap, waarbij Henderson specialist Branco van den Boomen wegstuurde bij de bal, om vervolgens zelf met een totaal mislukte variant te komen.

“Jordan Henderson blijkt niet alleen een ouwe lul, hij is ook iemand die zichzelf schromelijk overschat. Zoals hij Branco van den Boomen als een kleine jongen wegstuurde toen er op Het Kasteel een vrije trap te nemen viel!”, uit Borst zijn frustratie.

“Zijn houding was misplaatst en beledigend. Branco is de specialist. Zo’n (jongere) collega bevestig je als oudere speler. Want Branco heeft gewoon een betere trap in zijn benen dan de uitvreter die uit Saoedi-Arabië is komen aanwaaien. Het vervolg was pijnlijk.”

De kritiek van Borst op Henderson is niet mals. “Iemand moet hem zeggen: Jouw naam is Jordan Cement. Jij bent het cement tussen de stenen. Meer niet. Bij Liverpool, tussen geweldige spelers, was jij nuttig, soms goed. Bij Ajax, tussen matige spelers, ben je matig, meestal slecht.”

Borst trekt een opvallende conclusie over Henderson in dit Ajax. Waar iedereen verwachtte dat hij de Amsterdammers beter zou maken, voegt Henderson momenteel nog weinig extra’s toe. “Nou, ga maar eens tellen. Er gaan maar weinig ballen verticaal vooruit bij hem.”

Tot slot verklaart Borst zijn keuze voor het taalgebruik. “Een columnist overdrijft lichtjes. Hij meent wat hij zegt, maar zet het zwaarder aan. Als ik schrijf dat ik veronderstel dat Wijnaldum en Henderson misschien net te oud zijn om leidende posities te hebben bij Oranje en Ajax, dan is dat weinig spannend. Vandaar het vuilbekkende ouwe lul.”

