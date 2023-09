Jongen die Ajax-spits Brian Brobbey racistisch bejegende was pas zestien

De jongen die zondagmiddag Brian Brobbey racistisch bejegende bij de spelersbus was pas zestien, zo weet RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing maandag te melden. De spits van Ajax werd na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-1 verlies) het slachtoffer van racisme. De Tukkers wisten de jongen meteen in de kraag te vatten en hebben hem een stadionverbod opgelegd.

Van achter de dranghekken maakte een vermoedelijke fan van FC Twente racistische opmerkingen, waarna de toeschouwer direct werd geïdentificeerd en kon worden meegenomen. Technisch directeur Arnold Bruggink was op de hoogte van het incident en liep meteen de spelersbus van Ajax binnen om zijn excuses te maken voor het gedrag van de 'fan'. Vermoedelijk staat de jongen een levenslang stadionverbod te wachten.

Het was niet voor het eerst dat Brobbey het slachtoffer werd van racistische teksten. Vorig seizoen gebeurde exact hetzelfde. Destijds nam Steven Berghuis het op voor zijn ploeggenoot door de dader een vuistslag uit te delen. Ditmaal kwam het niet tot een directe confrontatie. Meerdere mensen waren getuigen van het incident. Het is niet bekend of de jongen de nacht heeft moeten doorbrengen op het politiebureau.

Algemeen Dagblad-columnist Hugo Borst noemt het 'zorgwekkend' wat er na afloop van FC Twente - Ajax is gebeurd. "De holbewoner heeft een stadionverbod gekregen van de club. Maar FC Twente had er natuurlijk alles aan moeten doen om te voorkomen dat hij zo dichtbij kon komen. Benieuwd wat dat strafrechtelijk voor gevolgen heeft. Ik vermoed drie dagen taakstraf in plaats van onvoorwaardelijk een maand de bak in en 10.000 euro boete."