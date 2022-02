Overmars komt met uitleg over Bergwijn, Ihattaren, Eriksen en Tagliafico

Dinsdag, 1 februari 2022 om 18:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:06

Marc Overmars kijkt met gemengde gevoelens terug op het verloop van de transferperiode. In de slotdagen van de transfermarkt slaagde Ajax er niet in om Steven Bergwijn los te weken bij Tottenham Hotspur, waardoor Brian Brobbey en Mohamed Ihattaren de enige winteraanwinsten zijn. In een interview met Ajax TV reageert Overmars dinsdag op het mislopen van Bergwijn, het vertrek van David Neres, het aanblijven van Nicolás Tagliafico en gedachten over het terughalen van Christian Eriksen.

Ajax bracht recent een verhoogd bod van 22 miljoen euro uit op Bergwijn, maar de Premier League-club verlangde 25 miljoen euro. Uiteindelijk liepen de onderhandelingen stuk. Het bleef qua winteraanwinsten bij Brobbey en Ihattaren, maar eerstgenoemde liep al gauw een scheurtje in de binnenband van zijn knie op en staat wekenlang buitenspel. Ihattaren is voorlopig niet fit genoeg om aan te haken bij het eerste elftal. Tegenover de komst van het tweetal stond het vertrek van Neres naar Shakhtar Donetsk voor een bedrag van twaalf miljoen euro.

"Het is geen geheim dat we met Bergwijn bezig zijn geweest", erkent Overmars in het interview. "We wilden hem voor nu en voor de toekomst naar Ajax halen. Het hield ook verband met de blessure van Brobbey. We wilden graag snelheid in de ploeg hebben en dat heeft Brobbey. Die valt dan weg, dat is enorm balen, zeker omdat hij goed begonnen was. Maar je moet ook realistisch blijven." Overmars doelt op de coronapandemie. "Elke club heeft twee zware jaren achter de rug. Wij als directie vonden het niet goed om nu het hele financiële pakket aan te halen in een onzekere tijd."

"Normaal duw je door omdat je vooruit moet en moet investeren in het voetbal. Daar hebben we geen enkel probleem mee en dat hebben we vorig jaar met Haller gedaan. Nu is de tijd daarin een beetje onzeker", legt de directeur voetbalzaken uit. Het vertrek van Neres vond hij de beste optie voor alle partijen. "Natuurlijk hoop je dat Neres naar een grotere club in een ander land was gegaan. We hebben natuurlijk altijd voor het sportieve gekozen. We hielden hem daarom erbij. Antony is hem voorbijgegaan, dat is heel snel gegaan. De tijd was rijp voor Neres om weer wekelijks te gaan spelen. Hij heeft ons sportief goede dingen gebracht, zoals doelpunten tegen Real Madrid, Juventus en PSV. Daar ben ik blij om. Als de transfersom dan wat lager is: het zij zo."

De onderhandelingen met Shakhtar waren zodoende makkelijker dan die met Tottenham, een club die 'niet makkelijk is met het verkopen van spelers'. Dat Bergwijn op 19 januari in de blessuretijd tweemaal scoorde tegen Leicester City (2-3 zege), maakte de situatie voor Ajax niet gemakkelijker. "Maar wie weet wat de toekomst ons brengt. Nu moet je wellicht een andere keuze maken en geef je een kans aan de jeugd, waar goede buitenspelers eraan zitten te komen. Wij moeten wel op Champions League-niveau spelen. Als wij eruit vliegen, krijg ik misschien het verwijt dat ik iets anders had moeten doen. Je moet presteren op goed niveau. Dan is het moeilijk om met zeventien- of achttienjarige spelers te redden. Maar het kan ook een goed statement zijn. Het maakt me supertrots dat Timber, Gravenberch, Brobbey en Rensch een belangrijk deel van het eerste elftal vormen."

Voor Ihattaren is het zaak om fit te raken. Ajax huurt de aanvallende middenvelder voor een jaar van Juventus en heeft een optie tot koop van naar verluidt twee miljoen euro. Volgens Overmars moet Ihattaren bij zichzelf te rade gaan. "Wij hebben natuurlijk met hem gesproken. Het ligt meestal bij jezelf om beter te worden, daar moet je de schuld zoeken. Ik denk dat hij zelf ook wel inziet dat hij fouten heeft gemaakt. Aan de andere kant praat je over een kind van negentien jaar. Dan moet je er alles aan doen om er toch een succes van te maken. Daar moeten wij hem bij helpen, maar het begint bij hemzelf. Als hij het oppakt en het laat zien, kan het een succes worden. Maar het kan ook geen succes worden." Volgens Overmars lijdt Ajax 'weinig schade' als Ihattaren niet komt bovendrijven. "En Erik ten Hag is er goed in om spelers op de rails te brengen, dus ik hoop dat het hem lukt. Kinderen maken fouten. We moeten zorgen dat ze daarvan leren en weer bergopwaarts gaan."

In de slotweek van de transfermarkt dook plots een andere transferoptie op. Christian Eriksen trainde mee bij Jong Ajax, al wilde hij het liefst naar de Premier League. Uiteindelijk koos de aanvallende middenvelder voor Brentford. Ajax heeft een rentree wel overweogen, geeft Overmars aan. "Hij vroeg of hij kon meetrainen en spelers met een grote verdienste zijn altijd welkom om mee te trainen bij Jong Ajax. Dat gold voor Christian ook. Natuurlijk is er weleens over gesproken, maar wij hebben heel veel spelers die op het middenveld spelen of nog door moeten breken. Dan blokkeert het misschien net een aantal jongens." Overmars heeft zelf ook naar een training gekeken van Jong Ajax met Eriksen. "Het was ook leuk voor de spelers van Jong. Hij zit natuurlijk in een proces: hij heeft een aantal maanden geen deel uitgemaakt van een groep. Dat hij kan voetballen, weten we allemaal wel. Ik hoop dat het hem allemaal goed af gaat."

Ajax koos ervoor om Tagliafico ondanks interesse van Barcelona binnenboord te houden. Overmars had Tagliafico afgelopen zomer beloofd om mee te denken indien zich een mooie kans zou voordoen. Tagliafico beriep zich op deze afspraak toen Barcelona zich meldde, maar zowel trainer Ten Hag als Overmars wilde hem met het oog op de tweede seizoenshelft niet laten gaan. Daardoor heeft Tagliafico te horen gekregen dat een transfer naar Barcelona er op dit moment niet in zat. "Dat was een heel moeilijke, ja. Ik gun Nico van alles, maar we moeten ook zorgen dat we onszelf niet in de voet schieten. Als Barcelona een speler wil huren, moeten wij ook een vervanger halen. Natuurlijk willen we meedenken met spelers, daar staan we ook een beetje bekend om. Dat hebben we gedaan, maar we kwamen niet tot een goede oplossing. Dan houdt het eigenlijk op."

"Natuurlijk is het voor hem zonde, want Barcelona heeft nog steeds een fantastische naam. Hij is ook een fantastische speler. Het is ook zuur dat hij minder speelt, maar nu ging het niet. We hebben een bredere selectie nodig. Stel dat er wat gebeurt en je moet in de Champions League een jeugdspeler opstellen, dan kan het net een keer misgaan. Ik hoop echt dat er aan het eind van het seizoen een goede oplossing komt voor Nico. Nu zaten er voor Ajax alleen maar nadelen aan", aldus Overmars, die tot slot de vraag krijgt of Ten Hag tevreden is met zijn selectie. "Een trainer is nooit tevreden", lacht hij. "Ik spreek hem dagelijks. Een trainer ziet natuurlijk altijd wel mogelijkheden om de selectie te versterken. Het is dat we de blessure van Brobbey hadden, anders was het veel langer rustig geweest. Dat is ook vaak het beste. Een band repareren moet je niet pas op 31 januari doen."