Nicolás Tagliafico maakt morrend seizoen af bij Ajax

Maandag, 31 januari 2022 om 17:12 • Laatste update: 17:21

Nicolás Tagliafico gaat definitief het seizoen afmaken bij Ajax. De Telegraaf meldt dat er definitief een streep is gezet door een transfer van de Argentijnse linksback naar Barcelona. Volgens de krant heeft Tagliafico zich daar morrend bij neergelegd, ondanks dat de afgeketste transfer naar Barcelona een ‘bittere pil’ is.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam, had Tagliafico afgelopen zomer beloofd om mee te denken indien zich een mooie kans zou voordoen. Tagliafico beriep zich op deze afspraak toen Barcelona zich meldde, maar zowel trainer Erik ten Hag als Overmars wilde hem met het oog op de tweede seizoenshelft niet laten gaan. Daardoor heeft Tagliafico te horen gekregen dat een transfer naar Barcelona er op dit moment niet in zit.

De Telegraaf schrijft dat het ‘wisselgeld’ is dat Tagliafico komende zomer voor een ‘lage transfersom’ mag vertrekken, ondanks dat zijn contract nog een jaar doorloopt. Sport meldde zondag al dat Overmars een laatste bod van Barcelona naar de prullenbak had verwezen. De mogelijkheden van Barcelona zijn als bekend gelimiteerd door de salarislimiet die door LaLiga is opgelegd. Om die reden wilden de Catalanen Tagliafico huren en werden er verschillende spelers aangeboden die tijdelijk de overstap naar Amsterdam moesten maken. Geen van deze spelers kon Overmars echter overtuigen.

Ten Hag liet na afloop van het duel met PSV (1-2 zege) al weten dat hij Tagliafico het liefst binnenboord wilde houden. "We zullen dit soort zaken intern bespreken, maar ik heb geen veto. Maar ik zal zeker voor Nico vechten, omdat ik weet dat het nog een lange reeks is. We spelen op drie podia en dan heb je een kader nodig waarin je dingen kunt oplossen. Vorig jaar moesten we in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma dingen oplossen met spelers die daar nog niet klaar voor waren.” Daarmee doelde Ten Hag ogenschijnlijk op de inmiddels naar Brighton & Hove Albion vertrokken Kjell Scherpen, die in het heenduel met AS Roma door een blessure bij Maarten Stekelenburg en de schorsing van André Onana het doel moest verdedigen.