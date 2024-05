Juventus ontslaat Massimiliano Allegri; vervanger kan tot medio 2027 tekenen

Massimiliano Allegri is vanaf komend seizoen niet meer de hoofdtrainer van Juventus, zo schrijft onder meer Fabrizio Romano. De enige vraag is of Allegri nu al ontslagen wordt, of pas over tien dagen, wanneer Juventus' laatste duel van het seizoen op het programma staat. Thiago Motta van Bologna is de topkandidaat om Allegri op te volgen.

Het ontslag van Allegri komt gezien het besluit van het bestuur in februari dus niet uit de lucht vallen. In de tussentijd was het voor het grote publiek onbekend of Allegri, die nog tot medio 2025 vastligt bij de club, zou blijven of vertrekken. Nu wordt duidelijk dat er komend seizoen een nieuwe trainer voor de groep staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Romano weet dat Thiago Motta de topkandidaat is om de leiding over te nemen bij la Vecchia Signora. De geboren Braziliaan kent een uitmuntend seizoen met Bologna, dat momenteel derde staat en zich reeds heeft verzekerd van een Champions League-ticket komend seizoen. Motta kan tot medio 2027 tekenen en laat Bologna spoedig weten of hij ingaat op de avances van Juventus.

Juventus kent een bijzonder teleurstellend seizoen. De titel was slechts kortstondig een realistische doom voor i Bianconeri, die in de Serie A weinig potten wisten te breken. Wel is de club uit Turijn, die vierde staat, al verzekerd van Champions League-deelname komend seizoen.

Er was dit seizoen met name veel kritiek op Allegri, die in mei 2021 werd aangesteld als hoofdtrainer, vanwege het bij vlagen slechte en ongeïnspireerde spel van zijn team. Tussen 2014 en 2019 stond de 56-jarige oefenmeester ook al langs de zijlijn in het Allianz Stadium.

Juventus presteerde vaak ondermaats en in niets meer leek op de zo dominante ploeg, die in het vorige decennium de Serie A domineerde. Zo wist de ploeg afgelopen weekend in blessuretijd een punt te redden tegen hekkensluiter Salernitana. De tweede periode van Allegri bij Juventus werd ook gekenmerkt door bestuurlijke schandalen en financiële wanorde.

Dinsdag wist Juventus zijn seizoen te redden, door in de finale van de Coppa Italia af te rekenen met Atalanta. Het gedrag van Allegri vlak voor het laatste fluitsignaal viel daarbij bijzonder op. De oefenmeester ging compleet door het dak richting de arbitrage, kreeg een directe rode kaart en smeet vervolgens zijn jasje en das hard op de grond.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties