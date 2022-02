‘Als Ihattaren kijkt naar een broodje shoarma zit er al twee kilo aan’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 11:54 • Laatste update: 12:45

Hugo Borst heeft in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad hard uitgehaald naar Mohamed Ihattaren. De columnist ziet het niet gebeuren dat de middenvelder bij Ajax zijn voetbalcarrière op de rit krijgt. “Hij heeft bij PSV 1001 kansen gehad en hij heeft ze niet gepakt. Omdat hij zichzelf geen pijn kan doen”, aldus Borst.

“Ajax gaat hem genezen”, schrijft Borst cynisch in zijn column. “Ik wil de boel heus niet grondig verpesten. Maar hebben we niet allemaal genoeg gezien? Wonderen bestaan niet. Het is echt niet zo dat je gezond wordt als je water drinkt op De Toekomst. Er is daar geen heilige bron. Niemand van die club is verlicht. Sorry. De waarheid is: iedereen die Ajax 1 haalt, heeft ongelofelijk hard moeten werken, die heeft tegenslagen moeten overwinnen, die is vaak verdrietig geweest, in huilen uitgebarsten.”

De columnist gelooft niet Ihattaren de intrinsieke kracht heeft om na zijn periodes bij PSV en Sampdoria opeens te slagen bij Ajax. “De ware voetballiefhebber zou het zo graag geloven, dat Mo gered is nu hij bij Ajax zit”, aldus Borst. “Die indruk bestaat. Dat-ie daar weer de ge-wel-di-ge voetballer wordt die hij ehhh, nooit geweest is. Want dat is het: alle voetbalkenners hebben beweerd dat hij uitzonderlijk was. Onlangs zei Wim Kieft, een heerlijke cynicus, het weer. Ik wist niet wat ik hoorde.”

Ihattaren maakte zijn laatste speelminuten in juli 2021, toen hij de voorbereiding met PSV meedraaide. Volgens Borst is het dan ook niet reëel om te denken dat de negentienjarige aanvallende middenvelder Ajax bij de hand gaat nemen. “Kieft en anderen geloven het: dat Mo straks uit een onmogelijke hoek de bal weer in de kruising jast. En dat niet één keer doet, maar elke wedstrijd. Dat-ie bij Ajax de nieuwe Ziyech wordt. Jongens, hou op. Met zo’n lichaam zeker? Als Mo kijkt naar een broodje shoarma zit er al twee kilo aan. Een maandje trainen met Ronaldo (de Portugees, niet de Braziliaan), zou dat helpen? Ik denk dat Mo na drie dagen opgeeft”, zo luiden de harde woorden van de columnist.

Borst kijkt er tot slot vreemd van op dat voetbalkenners geloven dat Ihattaren bij Ajax zijn laatste kans krijgt. “Echt? Zelfs als de geest van Johan Cruijff wordt aangeroepen met maretakjes en een trommelaar, Mo reageert niet. Hij heeft bij PSV 1001 kansen gehad en hij heeft ze niet gepakt. Omdat hij zichzelf geen pijn kan doen. Ik vrees dat hij werkelijk denkt dat Ajax Lourdes is.”