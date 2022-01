Van de Beek krijgt nog voor presentatie serieuze concurrent bij Everton

Maandag, 31 januari 2022 om 16:36 • Chris Meijer • Laatste update: 17:57

Dele Alli gaat Tottenham Hotspur verruilen voor Everton. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat er een akkoord bestaat tussen alle partijen over een definitieve transfer van de 25-jarige middenvelder naar the Toffees. Indien de medische keuring geen problemen oplevert, wordt Alli in de laatste uren van de winterse transferwindow gepresenteerd door Everton. Volgens Goal maakt Alli in eerste instantie transfervrij de overstap naar Goodison Park, al moet Everton een bedrag van twaalf miljoen euro betalen zodra hij twintig wedstrijden heeft gespeeld.

De transfersom kan door andere bonussen uiteindelijk oplopen tot maximaal 35 tot 40 miljoen euro. Alli stond volgens Romano hoog op het verlanglijstje van Frank Lampard, die maandag officieel werd gepresenteerd door Everton als de opvolger van de ontslagen Rafael Benítez. De oud-middenvelder had eveneens zijn zinnen gezet op Donny van de Beek, die volgens verschillende media reeds zijn medische keuring bij Everton doorstaan heeft en spoedig gepresenteerd zal worden als aanwinst.

Van de Beek - die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Manchester United - krijgt met Alli echter een forse concurrent op het middenveld van Everton. Alli werd door Tottenham in 2015 overgenomen van MK Dons. De 37-voudig Engels international brak snel daarna door in het eerste elftal van the Spurs en heeft 269 wedstrijden voor de Londenaren achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 67 doelpunten en 61 assists.

Alli komt dit seizoen echter weinig aan spelen toe bij Tottenham. Tot dusver kwam de middenvelder tot achttien wedstrijden, waarvan dertien als basisspeler. Manager Antonio Conte doet - overigens net als voorganger Nuno Espírito Santo - over het algemeen echter geen beroep op Alli in zijn basiself. Daardoor mocht de middenvelder deze maand uitkijken naar een nieuwe club. Ook Newcastle United werd genoemd als gegadigde, maar Everton trekt dus aan het langste eind.