Dele Alli droomt van het WK, ondanks dat hij al een jaar niet heeft gespeeld

Dele Alli heeft zijn zinnen gezet op het WK van 2026, zo heeft de Engelsman gezegd bij Monday Night Football van Sky Sports. Ook geeft Alli een korte update over zijn situatie bij Everton.

Afgelopen juli deed de voormalig ster van Tottenham Hotspur een boekje open over zijn turbulente jeugd. Hij vertelde dat hij op jonge leeftijd seksueel werd misbruikt, drugs dealde op straat vanaf zijn achtste en sigaretten rookte op zijn zevende.

Ook onthulde Alli dat hij een tijdje verslaafd is geweest aan slaappillen. De inmiddels 28-jarige middenvelder zat zelfs in een afkickkliniek om van de drugs af te nemen. Nu Alli is afgekickt, is hij klaar om zijn rentree in het voetbal te maken.

Alli staat momenteel nog tot de zomer onder contract bij Everton. Een liesblessure houdt hem nu nog aan de kant, maar hij zit in de laatste fase van zijn herstel. “Ik zie eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Hopelijk sta ik na de zomer volledig fit ergens op het veld.”

Waar Alli zijn terugkeer gaat maken, is nog niet bekend. Zijn contract bij Everton loopt komende zomer af, maar dat weerhoudt hem niet om groots te denken.

“Ik wil naar het WK van 2026. Ik heb een jaar niet gespeeld, maar ik weet dat ik het kan. Elke dag om elf uur ‘s avonds gaat mijn wekker om me aan mijn grote doel te herinneren.”

“Ik wil gewoon in de Premier League blijven. Everton is geweldig. Ik wil niet over andere clubs praten, maar voor nu weet ik niet of ik hier volgend seizoen nog speel”, zegt de middenvelder over zijn contractsituatie. “Ik vind het niet eng dat ik straks zonder contract zit, het is de ideale mogelijkheid om clubs te tonen wat ik kan.”

