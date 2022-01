ESPN: Grootmacht zoekt contact met Mino Raiola over Ryan Gravenberch

Donderdag, 27 januari 2022 om 15:05

Ryan Gravenberch is nadrukkelijk in beeld bij Real Madrid. ESPN meldt op basis van ‘verschillende bronnen’ dat de negentienjarige middenvelder van Ajax hoog op het lijstje staat bij de Spaanse grootmacht, die zijn middenveld zou willen verjongen en versterken. Real Madrid zou zelfs al contact gezocht hebben met Mino Raiola, de belangenbehartiger van Gravenberch.

Marca bracht Gravenberch eerder al in verband met Real Madrid. De Spaanse sportkrant pakte afgelopen week uit met een lijst jonge spelers die door de scouting van de Koninklijke momenteel uitvoerig bekeken worden. Naast Gravenberch werden Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Wesley Fofana (Leicester City) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) genoemd.

ESPN stelt nu dat Gravenberch door Real Madrid wordt beschouwd als ‘ideale kandidaat’. De tienvoudig Oranje-international is bij Ajax voorlopig nog in het bezit van een tot medio 2023 lopend contract. Ondanks dat er al een tijdje onderhandeld wordt over een nieuwe verbintenis, heeft hij nog niet bijgetekend. “Ik heb nu nog gewoon een contract en volgend seizoen heb ik ook nog een contract bij Ajax. Dat laat ik gewoon aan mijn zaakwaarnemer over, daar houd ik me niet zoveel mee bezig”, zei Gravenberch afgelopen week in gesprek met de NOS.

Real Madrid zou nu zelfs al contact hebben gezocht met Raiola over Gravenberch. In een eerder stadium meldde La Gazzetta dello Sport dat Raiola met Pavel Nedved - vice-president van Juventus - zou hebben gesproken over Gravenberch. De middenvelder werd eerder al eens in verband gebracht met Juventus. Gravenberch heeft voorlopig 89 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 11 assists.