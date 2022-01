Henk Veerman maakt plotselinge transfer binnen de Eredivisie

Dinsdag, 25 januari 2022 om 23:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:54

Henk Veerman maakt de overstap naar FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf dinsdagavond. De Domstedelingen hebben een akkoord bereikt met SC Heerenveen over de transfer van de spits, die in Utrecht zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2024. Volgens Voetbal International wordt de deal woensdag definitief beklonken en lijkt er niets dat de transfer nog in de weg kan staan.

Mogelijk houdt de komst van Sydney van Hooijdonk naar Heerenveen verband met het vertrek van Veerman. Eerder op de dinsdag maakten de Friezen namelijk al wereldkundig dat de 21-jarige aanvaller op huurbasis het seizoen afmaakt in het Abe Lenstra Stadion. Van Hooijdonk blijft eigendom van Bologna, dat hem de komende maanden dus in Nederland stalt. Over een eventuele koopoptie worden geen mededelingen gedaan.

"Het is geen geheim dat we al langere tijd op zoek waren naar een spits", reageerde technisch directeur Ferry de Haan op de website van Heerenveen. "Met de komst van Sydney krijgen we voorin meer keuzes. Hij is ijverig, goed in de zestien en beschikt over een behoorlijk goede vrije trap. Het is de bedoeling dat hij hier de concurrentie aangaat in de jacht op zoveel mogelijk speelminuten." Na de het aantrekken van Van Hooijdonk zou Veerman meteen zijn zinnen op een vertrek hebben gezet en FC Utrecht sloeg direct toe.

Bij FC Utrecht zal Anastasios Douvikas de voornaamste concurrent van Veerman zijn in de strijd om een plek in de spitspositie. Veerman speelde eerder voor FC Volendam, FC St. Pauli en keerde in de zomer van 2020 terug bij Heerenveen, waar hij eerder tussen 2015 en 2018 speelde. In 327 duels in het betaalde voetbal was hij goed voor 132 treffers en 39 assists.