Flinke tegenvaller Ajax: Brobbey minstens zes weken uitgeschakeld

Maandag, 24 januari 2022 om 18:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:14

Een flinke tegenvaller voor Ajax en Brian Brobbey. De maker van de 0-1 tegen PSV (1-2 zege) overwinning heeft zondag een scheurtje in de binnenband van zijn knie opgelopen en de aanvaller moet nu minstens zes weken revalideren, meldt De Telegraaf maandag. Ajax moet het blessurenieuws over Brobbey nog wel bevestigen, maar het is dus duidelijk dat hij voorlopig niet inzetbaar is voor trainer Erik ten Hag.

Brobbey greep zondag in de eerste helft met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn knie, na een hard duel met PSV-verdediger Armando Obispo. Het werd gelijk duidelijk dat de aanvaller moest worden gewisseld. Desondanks tekende Brobbey al strompelend voor de 0-1. Hij kopte raak uit een afgemeten voorzet van Dusan Tadic vanaf de linkerflank. De geblesseerde doelpuntenmaker werd gelijk daarna naar de kant gehaald door Ten Hag, die Danilo het veld in het Philips Stadion liet betreden.

De scorende Ajax-aanvaller benadrukte na afloop van de topper tegen PSV dat hij in ieder geval geen gescheurde kruisband had opgelopen in het duel met Obispo. "Het probleem zit aan de binnenkant van mijn knie", aldus Brobbey voor de camera van ESPN. "Ik voelde meteen dat er iets niet goed was. Wat ik voelde? De binnenkant van mijn knie. Ik voelde niks knappen, dat niet. Toen ik eruit ging was het wel heel stijf." Brobbey kon de supporters van Ajax in ieder geval enigszins gerust stellen. "Het is geen kruisband, nee, nee, dat zit wel goed." De aanvaller kreeg meteen na het incident een 'indrukwekkende brace' om zijn knie, zo omschreef verslaggever Vincent Schildkamp het hulpmiddel om het gewricht.

De knieblessure is een flinke domper voor Brobbey, die juist zo sterk was begonnen aan zijn verhuurperiode bij Ajax. De van RB Leipzig gehuurde spits luisterde vorige week zijn rentree op met twee treffers in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht en tegen PSV brak hij dus de ban voor de koploper in de Eredivisie. Ten Hag kan voorlopig niet beschikken over Sébastien Haller, die met Ivoorkust woensdag aantreedt tegen Egypte in de achtste finale van de Afrika Cup. Mocht hij met zijn land de finale bereiken op 6 februari, dan kan hij die dag niet meedoen bij Ajax in het thuisduel met Heracles Almelo.