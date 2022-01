Brobbey heeft ‘heel veel pijn’ maar stelt Ajax-fans toch enigszins gerust

Zondag, 23 januari 2022 om 17:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:27

Brian Brobbey heeft in ieder geval níét zijn kruisband afgescheurd, zo vertelt de negentienjarige spits van Ajax direct na de gewonnen topper tegen PSV (1-2). Brobbey maakte terwijl hij al geblesseerd was een kopdoelpunt en moest zich vervolgens met veel pijn laten vervangen. De aanvaller kreeg meteen een 'indrukwekkende brace' om zijn knie, zo omschrijft verslaggever Vincent Schildkamp het hulpmiddel om het gewricht. "Het probleem zit aan de binnenkant van mijn knie", aldus Brobbey voor de camera van ESPN.

Brobbey raakte geblesseerd in een hard maar fair duel met Armando Obispo, waarbij beide spelers vol voor een bal gingen. "Ik voelde meteen dat er iets niet goed was. Wat ik voelde? De binnenkant van mijn knie. Ik voelde niks knappen, dat niet. Toen ik eruit ging was het wel heel stijf." Brobbey kan de supporters van Ajax in ieder geval vast enigszins gerust stellen. "Het is geen kruisband, nee, nee, dat zit wel goed."

Over twee weken speelt Ajax zijn volgende wedstrijd in de Eredivisie tegen Heracles Almelo. "Dan moet ik er staan", aldus Brobbey. "Ik had heel veel pijn toen het doelpunt viel. Daley (Blind, red.) speelde de bal naar Dusan (Tadic, red.), en ik dacht van: nog even gaan. En die bal viel precies goed." En zo kon Brobbey met zijn laatste krachtinspanning de openingstreffer van het duel maken. Schildkamp had niet gedacht dat de spits nog op tijd bij de bal zou kunnen zijn. "Ik ben nooit te laat, hè, altijd op tijd."

Kracht voor een ereronde had Brobbey na de felbevochten zege van Ajax niet meer. "Nee, nee, nee, het deed echt heel veel pijn, dus... Morgen even checken, komt goed", aldus de centrumspits, die na slechts 94 minuten sinds zijn rentree bij Ajax al drie keer heeft gescoord. Hij weet aan wie hij dat vooral te danken heeft. "Alweer Dusan, zijn derde assist op mij."