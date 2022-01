Gakpo voert oriënterende gesprekken met Liverpool en Manchester City

Maandag, 24 januari 2022 om 09:21 • Laatste update: 09:46

Manchester City en Liverpool zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in Cody Gakpo. Voetbal International en het Eindhovens Dagblad melden dat de aanvaller van PSV oriënterende gesprekken heeft gevoerd met de Engelse topclubs. Het is echter wel de bedoeling dat Gakpo het seizoen bij PSV afmaakt en hij staat op het punt om zijn contract in Eindhoven met een seizoen te verlengen, tot medio 2026.

John de Jong, technisch directeur van PSV, ggaf zondag in gesprek met ESPN toe dat een contractverlenging van Gakpo ‘redelijk dichtbij’ is. De 22-jarige aanvaller ligt momenteel nog tot medio 2025 vast in Eindhoven. Door voor één jaar bij te tekenen, moet de transferwaarde van Gakpo in de woorden van Voetbal International ‘misschien wel tot recordhoogte’ opgevijzeld worden. In dat geval moet Gakpo meer dan 35 miljoen euro moet opleveren: voor dit bedrag maakte Hirving Lozano in de zomer van 2019 de overstap naar Napoli.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er bestaat klaarblijkelijk de nodige belangstelling voor Gakpo. Bayern München maakte zijn interesse eerder al kenbaar, maar nu heeft de aanvaller dus ook oriënterend gesproken met Liverpool en Manchester City. PSV lijkt echter niet te hoeven vrezen voor een winters vertrek, aangezien Gakpo het voor zijn ontwikkeling het beste acht om het seizoen af te maken in Eindhoven. Maar de zaken lijken nu richting de zomer wel ‘in een stroomversnelling te raken’.

“Het ziet er naar uit dat ik mijn contract ga verlengen”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van Gakpo. “De clubs die iets willen zijn ook bij mij bekend, ik heb daar gesprekken over gehad met mijn zaakwaarnemer. Er zijn hele interessante clubs bij gekomen, maar wij moeten kijken naar wat de eerste stap is. Op dit moment ligt mijn focus daar niet en had ik zondag wel wat beters te doen.”

“Hij zal in de toekomst naar een topclub in een van de topcompetities gaan”, zo voorspelde PSV-trainer Roger Schmidt maandagochtend in De Telegraaf. “Of dat komende zomer al gebeurt, is lastig te zeggen. Als je naar spelers als Sadio Mané en Mohamed Salah van Liverpool kijkt, dan moet Gakpo nog wel een paar stappen maken. Dat zijn niet alleen geweldige voetballers, maar ook uitstekende teamspelers die volop meeverdedigen. Op dat punt moet Gakpo zich nog verbeteren.”

Gakpo, viervoudig international voor Oranje, speelt al sinds 2007 in de jeugdopleiding van PSV. De aanvaller brak in de eerste helft van 2019 door in de hoofdmacht van de Eindhovenaren en heeft inmiddels 116 wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 31 doelpunten en 29 assists. Ondanks dat hij dit seizoen een tijdje uit de roulatie was met een enkelblessure, maakt hij met 10 doelpunten en 11 assists in 28 wedstrijden de nodige indruk in het elftal van Schmidt.