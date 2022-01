Derksen waarschuwt: ‘Dan is zijn volgende club een amateurclub in Utrecht’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 23:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:08

De perikelen rondom Mohamed Ihattaren en Ajax worden vrijdagavond uiteraard ook besproken door Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Laatstgenoemde ziet een terugkeer van de middenvelder op de Nederlandse velden bij Ajax wel zitten. Derksen snapt dat FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren teleurgesteld is, daar het er even op leek dat Ihattaren voor zijn club zou kiezen. Aan de andere kant begrijpt de analist ook dat de voormalig PSV'er liever bij Ajax in de absolute top verder gaat. Ook de situatie rondom Ajax en Steven Bergwijn, die bij Tottenham Hotspur lijkt te blijven, passeert de revue.

"Ik begrijp wel dat Ajax toch iets anders is dan Utrecht", opent Derksen vrijdag in VI Vandaag. "En daar zal meneer Van Seumeren ook mee moeten leren leven, hè." Door de interesse van Ajax in Ihattaren, die al uitgebreid heeft gesproken met trainer Erik ten Hag, lijkt de interesse in Bergwijn op een laag pitje te staan. De vleugelaanvaller was woensdag nog de grote held van Tottenham met twee treffers in het uitduel met Leicester City (2-3). Manager Antonio Conte lijkt er niet happig op om Bergwijn tussentijds naar Ajax te laten gaan.

Van Seumeren over Ihattaren: ‘Grote geld belangrijker dan sportieve prestaties’

De eigenaar van FC Utrecht baalt dat Mohamed Ihattaren niet naar zijn club komt. Lees artikel

De houding van Tottenham ten aanzien van Bergwijn zorgt voor verbazing bij Van der Gijp. "Dat is toch ook geen beleid. Dat je opeens weer op handen gedragen wordt. Lekker opportuun is het allemaal", aldus de analist bij het zien van de doelpunten van de buitenspeler tegen Leicester. "Maar hij is wel op de brommer, hè." Ook Derksen vindt dat Bergwijn over de nodige kwaliteiten beschikt. "Bij PSV heeft hij een heel goede periode gehad, die jongen."

Genee werpt vervolgens op dat sportmarketeer Chris Woerts haast zeker weet dat Bergwijn niet tussentijds gaat vertrekken bij the Spurs. "Voor die positie hebben ze (Ajax, red.) nu ook Ihattaren natuurlijk", vult Derksen aan. "En dat vind ik een uitstekende ontwikkeling. Ik vond het heel nobel van FC Utrecht dat ze hem een kans gingen geven, maar bij Ajax is hij beter op zijn plaats. Alleen moet hij zich wel realiseren dat als het niet lukt bij Ajax, dan is zijn volgende club een amateurclub in Utrecht. Dan is het afgelopen. Maar ik denk dat de hele cultuur bij Ajax zo goed is dat ze hem er wel doortrekken."