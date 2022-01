Van Seumeren over Ihattaren: ‘Grote geld belangrijker dan sportieve prestaties’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 20:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:25

Frans van Seumeren betreurt de vermoedelijke overstap van Mohamed Ihattaren naar Ajax. In de afgelopen weken werkte FC Utrecht aan zijn komst, maar op dit moment heeft de club uit Amsterdam de beste papieren. In het programma Een Berg Sport van RTV Utrecht stelt Van Seumeren dat Ihattaren vermoedelijk voor het geld heeft gekozen in plaats voor zijn sportieve vooruitzichten.

FC Utrecht hoopte Ihattaren voor anderhalf jaar te huren van Juventus, al was zijn komst een dilemma. "Je zit constant in een tweestrijd. Enerzijds is het een heel talentvolle voetballer. Ik denk dat wij in staat zijn om deze jongen, die toch een beetje de weg kwijt is, op het rechte pad te krijgen. Dan zouden wij een waardevolle voetballer hebben. Anderzijds denk je: haal je niet een probleem in huis? We hebben het al moeilijk en hij zou binnenkomen met veel bombarie en publiciteit, die hij min of meer een beetje zelf opgezocht heeft. Dan denk ik: als het lukt, lukt het. Anders hebben we pech gehad."

?? FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren is niet te spreken over de waarschijnlijke keuze van Mohamed Ihattaren. ?? "Blijkbaar is het grote geld belangrijker dan sportieve prestaties" ?? @rtvutrecht pic.twitter.com/XKtmMWNCOg — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2022

De 71-jarige eigenaar van FC Utrecht vindt dat Ihattaren in De Galgenwaard een betere kans had om zijn carrière nieuw leven in te blazen. "Als die jongen verstandig zou zijn, had hij voor Utrecht gekozen. Hij kan in de toekomst nog altijd bij Ajax komen. Hij moet in een vertrouwde omgeving zijn. Maar uiteindelijk zie je dat het grote geld waarschijnlijk belangrijker is dan de sportieve prestatie." Uiteindelijk is het 'de eigen beslissing' van Ihattaren, voegt Van Seumeren eraan toe. Hij geeft geen antwoord op de vraag of Ihattaren zijn jawoord had gegeven aan FC Utrecht, maar erkent wel dat de club ver was.

"Hij kon naar Utrecht en Ajax. Wij hadden duidelijk de indruk dat hij naar ons toe zou komen. Ik weet niet hoe het daarna is gegaan", geeft de multimiljonair aan. "Die jongen heeft al heel snel de publiciteit gezocht. Als het stil was gebleven, was het waarschijnlijk wel gelukt. Maar het is via Italië uitgelekt. We hebben het geprobeerd. Misschien lukt het nog, maar de kans is groter dat hij naar Ajax gaat. Zo'n jongen denkt toch: het grote Ajax... Het is alleen niet verstandig van die jongen."