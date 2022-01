Feyenoord verruilt Adidas voor 50 miljoen euro voor nieuwe shirtsponsor

Vrijdag, 21 januari 2022 om 12:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:24

Feyenoord staat op het punt om een nieuwe shirtsponsor binnen te slepen, zo meldt De Telegraaf. De Rotterdammers sluiten binnen enkele dagen een lucratieve sponsorovereenkomst met Castore, een vrij jong Brits sportkledingmerk. De sponsordeal gaat vanaf de zomer van 2023 in, als Adidas stopt met het aanleveren van de wedstrijdkleding van Feyenoord.

Met de deal slaat Feyenoord een flinke commerciële slag, want Castore pompt in totaal vijftig miljoen euro in de club. Het dagblad meldt niet over wat voor termijn dat bedrag wordt uitgesmeerd. Castore is in Nederland nog onbekend, omdat de kleding van het merk op dit moment nog niet in het land wordt verkocht. De sponsordeal met Feyenoord biedt het Britse bedrijf, dat sinds 2015 bestaat, de kans om de Nederlandse markt te betreden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Adidas blijft de komende anderhalf jaar de kleding voor Feyenoord nog aanleveren en neemt dan afscheid. De Rotterdammers gingen in 2014 in zee met het Duitse sportmerk en dragen sinds de zomer van dat jaar de kleding daarvan. In 2023 komt het veel onbekendere Castore de huidige shirtsponsor dus vervangen. Achter Castore zitten grote investeerders, onder wie toptennisser Andy Murray en multimiljonairs uit India.

Voor Feyenoord betekent het zijn grootste commerciële deal in de clubhistorie. En die is hard nodig, want het water staat de noodlijdende Rotterdammers sinds de coronacrisis aan de lippen. Over het afgelopen boekjaar werd een operationeel verlies van vier miljoen euro geleden.